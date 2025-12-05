С праздником, дорогие военные! Открытки и поздравления своими словами с Днем ВСУ

День вооруженных сил Украины отмечается каждый год 6 декабря

День вооруженных сил Украины — это национальный праздник, посвященный всем украинским военным. Он призван чествовать силу, мужество, стойкость и преданность наших защитников. У праздника установлена дата — 6 декабря, в этом году он выпадает на субботу.

День ВСУ — отличный повод поздравить украинских военных и поблагодарить их за службу во время полномасштабной войны в Украине. "Телеграф" подготовил яркие открытки, картинки и поздравления своими словами, чтобы вы могли отправить военным в соцсетях и мессенджерах.

Открытки и поздравления с Днем ВСУ

С праздником вас, наши защитники! Ваша отвага и сила — это то, что дарит нам веру в завтрашний день. Низкий поклон за вашу невероятную службу и мирное небо над головой. Спасибо!

***

Поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю вам несокрушимого духа, крепкого здоровья и победы. Пусть удача всегда будет вашим верным спутником на передовой.

В этот день мы благодарим каждого, кто носит форму. Вы — наша гордость и наша каменная стена. Пусть вас оберегает судьба, а дома всегда ждут с любовью.

***

Дорогие воины, с профессиональным праздником! Вы делаете невозможное, и за это вам безграничное уважение. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми с нашей общей Победой!

Слава Украине! С Днем ВСУ! Ваше мужество вдохновляет всю нацию. Держитесь, казаки, — правда и сила на вашей стороне!

***

Сегодня — ваш день, день самых смелых людей страны. Пусть ваша служба будет успешной, а боевой дух — неисчерпаемым. Берегите себя, вы нужны Украине.

Поздравляю всех причастных к великому делу защиты Родины! Вы — фундамент нашей независимости. Желаю вам силы, выдержки и скорейшего выполнения вашей главной миссии.

***

В День Вооруженных Сил желаю вам здоровья, как сталь, и терпения, как скала. Спасибо за вашу жертвенность и самоотверженность. Пусть каждый ваш шаг ведет к победе.

От всего сердца поздравляю с этим важным днем! Вы — настоящие герои нашего времени. Пусть Господь хранит вас от вражеских пуль. Слава ВСУ!

***

С праздником, наши дорогие защитники и защитницы! Пусть каждый ваш день будет наполнен верой в победу и теплом от благодарности народа. Мы ждем вас дома!

Поздравляю с Днем ВСУ! Спасибо, что выстояли и продолжаете защищать нас. Ваши профессионализм и отвага неоценимы. Желаю поскорее услышать салют Победы!

***

Сегодня — день, когда мы чествуем несокрушимость украинского воинства. Желаю вам, чтобы каждая задача была выполнена, а враг был разбит. Вы — лучшие!

