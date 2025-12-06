За детей, здоровье и защиту от болезней: сильные молитвы к святому Николаю на украинском языке

Читать молитву нужно наедине с собой и с искренними чувствами

В субботу, 6 декабря, отмечается День Святого Николая, который в христианской традиции известен как защитник невинных и покровитель детей. В этот праздник верующие обращаются к святому с молитвами, прося о поддержке, защите и благополучии.

"Телеграф" собрал три самые сильные молитвы к Николаю Чудотворцу на разные случаи жизни. Читайте их с чистыми намерениями.

Молитва святому Николаю о здоровье и благополучии ребенка

О добрий наш Пастир і наставник, Христове Миколаю! Почуй слова мої, про рідну мою дитинку, кровиночку мою (ім'я)! Закликаю до допомоги тебе, йому немічному і світу не знаного, допоможи. Не залиш його в гріховному полоні, серед лукавих діянь! Моли про нас Творця нашого, Владику! Щоб житіє раба Божого в чистоті і спокої помислів йшло, щоб щастя і мир з ним в ногу ступали, щоб всі проблеми і негоди стороною обійшли. А ті, що вже трапилися, шкоди не завдали! На твоє клопотання я сподіваюся, на твоє заступництво! Амінь!

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.

Молитва Святому Николаю об исцелении

Усякої утамуй хвороби, великий наш заступниче Миколу, розчиняючи благодатна лікування, тішить душі наша, серця ж звеселяюча всіх старанно до допомоги твоєї притекающих, Богу ж кричущих: Алилуя.

Ветія суемудренния нечестивих бачимо тобою осоромленния, богомудре отче Миколу: Аріа бо хульника, що розділяє Божество, і Савелліа, смешающа Святу Трійцю, препрел, нас же у Православ'ї зміцнив єси. Сього заради волаємо ти сице: Радуйся, щиті, захищай благочестя; радуйся, мечу, посікай злочестие.

Радуйся, вчителю божественних велінь; радуйся, губителю богопротивних навчань.

Радуйся, лествіце, Богом затверджена, еюже сходимо до неба; радуйся, Покрові, Богом зданий, імже покриваються мнозі.

Радуйся, немудрих примудривий твоїми словесами; радуйся, ледачих подвиг твоїми звичаї.

Радуйся, світлішаєте заповідей Божих невгасима; радуйся, промені виправдань Господніх пресвітла.

Радуйся, яко вченням твоїм журяться єретичні глави; радуйся, яко тобою вірні сподобляются слави.

Радуйся, Миколаю, великий Чудотворче.

"Телеграф" писал ранее о сильной молитве к Николаю Чудотворцу. Она поможет исполнить ваше желание.