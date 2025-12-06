Сладкий "Николайчик" почти за полцены? Украинский производитель порадовал акциями (видео)

Вероятно, что акции действуют только в физических магазинах

В этом году предпраздничный сезон стартовал не только с елками и гирляндами. Одна из крупнейших украинских кондитерских компаний "Roshen" выставила ощутимые скидки до -40% на некоторые сладкие изделия.

Из всего списка товаров самая большая скидка действует на фигурку "Святого Николая". Это можно увидеть в обзоре видео фудблогера "kobra_obzor" в "ТикТок".

Итак, маленький шоколадный "Святой Николай" весом 25 граммов сейчас стоит примерно 21 гривен вместо 34,95 гривны, то есть действует максимальная скидка 40%.

Больший, 100-граммовый "Николай", продается по 75,88 гривны, хотя до акции (со скидкой 20%) его цена составляла 94,85 гривны.

Скидки получили и "новогодние сумочки" — в общей сложности до 15%.

Подарок с белочкой на упаковке теперь можно купить за 123,54 гривны вместо 145,35 гривны.

Набор "Рождественский камин" подешевел до 275 гривен (было 324,25 гривны), а "Рождественское небо" — до 208,2 гривны вместо 244,85 гривны.

В видео не указано сколько будет действовать акция.

Поискав соответствующие сладкие изделия на официальном сайте "Roshen", оказалось, что на эти товары там нет скидки. Вероятно, они действуют только в магазинах. Не считая того, некие продукты вообще отсутствуют в веб-магазине.

