Останетесь с убытками и без удачи: что категорически нельзя делать 27 августа
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Не забывайте о главных традициях и запретах этого дня
В среду, 27 августа, православные и греко-католики чтят память святого преподобного Пимена. По старому стилю этот праздник припадал на 9 сентября.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Святой Пимен — православный преподобный, известный как отшельник и духовный наставник. Он жил в IV–V веках, посвятил жизнь молитве, аскезе и духовному совершенствованию. Пимен считался мудрым советчиком и примером христианской добродетели, его почитают за строгую жизнь и духовную мудрость.
Что можно делать 27 августа:
- Сегодня верующие молятся святому Пимену и просят о духовной мудрости, терпении и здоровье;
- Нужно в этот день заниматься благими делами, помогать нуждающимся, поддерживать родственников и друзей;
- Разрешается заниматься домашними делами и огородом.
Что нельзя делать 27 августа:
- В этот день нельзя ссориться и конфликтовать, потому что ссоры в этот день навлекут болезни и разлад в семье;
- Запрещается сегодня брать и давать в долг, потому что финансовая удача может отвернуться от вас, а достаток будет неустойчивым;
- Нельзя в этот день принимать поспешных решений, потому что это приведет к убыткам и неприятным последствиям;
- Лучше сегодня не заниматься шитьем и ремонтом одежды. В народе верили, что это может "разорвать" семейное благополучие.
Ранее "Телеграф" писал ранее, когда в Украине отмечают День бабушки в 2025 году. Не забудьте подготовить подарки.