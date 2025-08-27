Останетесь с убытками и без удачи: что категорически нельзя делать 27 августа

Не забывайте о главных традициях и запретах этого дня

В среду, 27 августа, православные и греко-католики чтят память святого преподобного Пимена. По старому стилю этот праздник припадал на 9 сентября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой Пимен — православный преподобный, известный как отшельник и духовный наставник. Он жил в IV–V веках, посвятил жизнь молитве, аскезе и духовному совершенствованию. Пимен считался мудрым советчиком и примером христианской добродетели, его почитают за строгую жизнь и духовную мудрость.

Что можно делать 27 августа:

Сегодня верующие молятся святому Пимену и просят о духовной мудрости, терпении и здоровье;

Нужно в этот день заниматься благими делами, помогать нуждающимся, поддерживать родственников и друзей;

Разрешается заниматься домашними делами и огородом.

Что можно и нельзя делать 27 августа

Что нельзя делать 27 августа:

В этот день нельзя ссориться и конфликтовать, потому что ссоры в этот день навлекут болезни и разлад в семье;

Запрещается сегодня брать и давать в долг, потому что финансовая удача может отвернуться от вас, а достаток будет неустойчивым;

Нельзя в этот день принимать поспешных решений, потому что это приведет к убыткам и неприятным последствиям;

Лучше сегодня не заниматься шитьем и ремонтом одежды. В народе верили, что это может "разорвать" семейное благополучие.

Ранее "Телеграф" писал ранее, когда в Украине отмечают День бабушки в 2025 году. Не забудьте подготовить подарки.