Залишитеся без удачі та зі збитками: що категорично не можна робити 27 серпня

У середу, 27 серпня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святого преподобного Пимена. За старим стилем це свято припадало на 9 вересня.

Постарайтеся до них дослухатися!

Святий Пимен — православний преподобний, відомий як самітник і духовний наставник. Він жив у IV–V століттях, присвятив життя молитві, аскезі та духовному вдосконаленню. Пімен вважався мудрим порадником і прикладом християнської доброчесності, його шанують за строгий спосіб життя та духовну мудрість.

Що можна робити 27 серпня:

Сьогодні віряни моляться святому Пимену і просять про духовну мудрість, терпіння та здоров’я;

Потрібно цього дня займатися добрими справами, допомагати нужденним, підтримувати родичів та друзів;

Дозволяється займатися домашніми справами та городом.

Що не можна робити 27 серпня:

Цього дня не можна сваритися та конфліктувати, бо сварки цього дня спричинять хвороби та розлад у сім’ї;

Забороняється сьогодні брати й позичати, тому що фінансовий успіх може відвернутися від вас, а достаток буде нестійким;

Не можна цього дня приймати поспішних рішень, бо це призведе до збитків та неприємних наслідків;

Краще сьогодні не займатися шиттям та ремонтом одягу. У народі вірили, що це може "розірвати" сімейний добробут.

