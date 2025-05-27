Не ошибитесь с датой: когда в Украине отмечают День бабушки

Семейный праздник отмечают осенью

День бабушки – теплый и трогательный праздник, с которым поздравляют своих родных людей. В этот день внуки приезжают к своим бабушкам, дарят подарки и проводят с ним время. Этот праздник отмечают в мире по-разному. Также скоро будем чтить Вознесение Господне.

"Телеграф" расскажет, когда в Украине выпадает День бабушки, откуда появился праздник и как его отмечают.

Когда День бабушки в Украине

В Украине поздравляют в один день не только бабушек, но и дедушек. Отдельный праздник для каждого из них не предусмотрен. День бабушек и дедушек в нашей стране отмечают 28 октября. Это прекрасная возможность посетить родителей своей мамы и папы и поздравить их с теплым праздником.

Как отмечают День бабушки в Украине

Обычно День бабушек и дедушек празднуют в кругу семьи. Внуки поздравляют близких цветами, подарками, теплыми словами. Также происходит угощение дедушек и бабушек любимыми блюдами во время посиделок.

День бабушки и дедушки, фото Freepik

В центрах для людей старшего возраста устраивают праздничные мероприятия и вручают символические подарки. В социальных сетях внуки делятся историями о своих родных и поздравляют их открытками.

Как появилось День бабушки

В 2009 году в цветочном магазине в Нидерландах дали идею дарить цветы бабушкам и дедушкам по крайней мере один день в году. Таким образом, каждый мог проявить внимание к своим близким и сделать им приятно. В частности, речь шла о том, чтобы дарить цветы в горшках из-за более долгого цветения.

День бабушки и дедушки в Украине, фото Freepik

Некоторые считают, что праздник происходит от славянского "Осенние деды". Он приходился на конец октября. Люди вспоминали своих умерших предков, собирались вместе и зажигали свечи. Бывало и так, что они открывали дома, чтобы впустить души усопших, а также жарили блины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечают День отца. Осталось совсем чуть-чуть.