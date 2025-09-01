Укр

Это фигурное печенье было в каждом доме: для сладостей использовали специальную сковородку

Марина Бондаренко
Печенье
Печенье. Фото Коллаж "Телеграфа"

Какое печенье готовили в советское время

В советские времена во многих семьях было популярно домашнее печенье, отличавшееся не только вкусом, но и необычной формой.

Тесто для него готовили из обычных продуктов — маргарина, сметаны, яиц, сахара и муки и по текстуре оно напоминало сдобное. Рецепт напомнил "Телеграф".

Но самая большая особенность заключалась в том, что выпекали это лакомство не в духовке, а в специальных тяжелых фигурных сковородках. В таких формах печенье приобретало самые разнообразные виды — от орехов и грибов до шишек и ракушек. Благодаря этому на столе оно выглядело празднично и особенно привлекательно для детей.

Сковорода для выпечки печенья
Специальная форма для выпечки печенья
Сковорода для выпечки печенья
Как готовили печенье

Чаще всего такое печенье подавали со сметаной, которая делала его еще более нежным и мягким. Ели его обычно в первый или второй день после приготовления – тогда тесто оставалось рыхлым и приятным по вкусу. Позже оно быстро твердело и теряло свою нежность.

