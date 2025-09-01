Это фигурное печенье было в каждом доме: для сладостей использовали специальную сковородку

Какое печенье готовили в советское время

В советские времена во многих семьях было популярно домашнее печенье, отличавшееся не только вкусом, но и необычной формой.

Тесто для него готовили из обычных продуктов — маргарина, сметаны, яиц, сахара и муки и по текстуре оно напоминало сдобное. Рецепт напомнил "Телеграф".

Но самая большая особенность заключалась в том, что выпекали это лакомство не в духовке, а в специальных тяжелых фигурных сковородках. В таких формах печенье приобретало самые разнообразные виды — от орехов и грибов до шишек и ракушек. Благодаря этому на столе оно выглядело празднично и особенно привлекательно для детей.

Специальная форма для выпечки печенья

Как готовили печенье

Чаще всего такое печенье подавали со сметаной, которая делала его еще более нежным и мягким. Ели его обычно в первый или второй день после приготовления – тогда тесто оставалось рыхлым и приятным по вкусу. Позже оно быстро твердело и теряло свою нежность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, от какого популярного блюда в советские времена сводило скулы. Сейчас его редко где встретишь из-за особого кисло-сладкого вкуса.