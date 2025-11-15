"Чем сильнее мороз, тем…" Эксперт рассказал, что будет с отоплением зимой
-
-
Даже спрогнозировать количество аварий невозможно, поскольку это настоящая "рулетка"
В Украине тепловые сети уже изношены и газа мало, поэтому коммунальщики думают, как экономить. Прошлые две-три зимы были сравнительно нехолодные, поэтому теплоноситель подавали на минимальном уровне.
Если зима будет холодной, потребителям нужно будет давать больший теплоноситель, но из-за режима экономии это почти невозможно, что означает холод в домах и квартирах. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
В периоды сильнейших морозов могут попытаться добавлять объем теплоносителя, чтобы не было совсем холодно, но чем сильнее мороз, тем больше нагрузки на сети.
Сейчас, отметил эксперт, теплосети изношены, фактически находясь в аварийном состоянии. Гидравлические испытания, проводимые коммунальщиками летом на участках, показывают слабые места. Впрочем, они могут проявиться и зимой.
"Теплая вода негативно влияет на трубы", — отмечает Юрий Корольчук.
Он вспомнил историю, что произошла во Львове со старой трубой водоканала, которую не могли заменить, поскольку ситуация требовала комплексного решения. Подобное может случиться уже с теплоснабжением, зимой.
"Никто не скажет точно, сколько будет аварий. Кто говорит 20, кто говорит три — это все пальцем в небо. Это рулетка, честно вам скажу", — отметил Юрий Корольчук.
Напомним, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский отмечает, что текущий отопительный сезон уже можно считать самым тяжелым для Украины из-за массированных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.