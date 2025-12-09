Цена минимальная, но условия с сюрпризом. Как выглядит дешевое жилье во Львове (фото)

Объявление от владельца, поэтому без комиссии

Во Львове сдают квартиру в новостройке за смешные деньги, правда условия аренды подойдут не всем. Ведь за 4500 грн в месяц человек получаю полностью нулевую квартиру даже без ремонта и электричества.

Об этом говорится в объявлении аренды на портале. Отмечается, что квартиру сдает собственник, который предлагает "выгодные" условия.

Арендатор должен провести ремонт в квартире с нуля, провести электричество, воду, даже установить трубы. Все эти работы идут за счет арендатора, который должен еще доплатить 4500 грн ежемесячно. Единственное, что сейчас сделано в квартире – это отопление, а все остальное придется доделывать. В объявлении не указано, кто должен оплачивать материалы для ремонта, унитаз, ванную или раковину.

По словам, собственника условия достаточно выгодные. Он также готов сдавать эту квартиру как помещение для склада или офиса, правда, ремонт все равно нужно сделать. Сдают квартиру в аренду в ЖК Riel City. Здесь в основном аренда однокомнатной квартиры стартует от 12 тысяч в месяц. Все жилье с ремонтом и коммуникациями.

В комментариях пользователи были удивлены объявлением жилья по 4500 и условиям аренды. Ведь считают, что работы, которые нужно выполнить, стоят в разы дороже. Более того, есть опасения, что после окончания ремонта стоимость жилья вырастет втрое.

Украинцы подчеркивают:

Следующий уровень – сдам в аренду на стадии котлована;

А когда вы сделаете там мин ремонт, цена вырастет до 20 тысяч и вас попросят покинуть помещение;

Вот мамкин предприниматель и смешно, и страшно, нанять мастеров за дурно и так чтобы они ему платили.

