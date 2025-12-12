С ковром на стене и мебелью из СССР: в Харькове предлагают жилье за 1000 гривен (фото)

Комната находится рядом со станцией метро "Вокзальная"

В Харькове сдается комната в коммунальной квартире. Жилье находится недалеко от станции метро "Вокзальная".

Соответствующая публикация появилась на популярном украинском сайте объявлений. Арендная плата составляет одну тысячу гривен в месяц.

Площадь комнаты составляет 21 кв.м, как и в любой коммуналке ванна, туалет и кухня находятся в общем пользовании всех жильцов.

Хозяйка готова сдать жилье за одну тысячу грн студентам и иностранцам, а также родителям с детьми.

Комната находится в старом кирпичном доме. На расстоянии до 500 метров расположены детский сад и школа, рынок, станция подземки, ​​супермаркет АТБ и торгово-развлекательный центр, а также парк и зеленая зона.

На фото видна мебель времен СССР: диван, полированные шкаф и сервант, а также стол-книжка. Светлый комод, вероятнее всего, изготовлен уже после распада Советского Союза.

На стене висит ковер, а пол застелен паласом. На окнах есть не только шторы, но и белый тюль с павлинами. Также присутствуют напольная подставка под горшок с цветком и настенные часы.

