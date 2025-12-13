Не только пункты незламности. Где в Одессе можно подзарядить гаджеты

Пункты незламности можно найти рядом с домом — как это сделать

Целями врага в Одессе были объекты энергетики и город и область почти полностью обесточены. Графики пока не действуют. В Одессе можно подзарядить гаджеты, согреться и воспользоваться интернетом в Пунктах незламности.

Также зарядиться можно в нескольких торговых точках, сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. Это магазины торговых сетей Таврия-В, Обжора, Точка, Копейка и Сильпо. Он также призвал бизнес помогать украинцам.

Пункты незламности в Одессе можно найти через "Дию", на карте областной администрации, или через nezlamnistbot в Телеграмме и Вайбере. Пункты обустроены в школах, административных зданиях, торговых центрах, а также специально установленных палатках в каждом районе города.

Пункты незламности в Одессе

Больницы снабжены топливом для автономной работы. Из-за проблем с электроэнергией также не курсирует городской электротранспорт. В Одессе организовали движение социальных автобусов:

• по маршруту трамвая №1 – от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30–40 мин)

• по маршруту трамвая №5 – от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа)

• по маршруту трамваев №17, №18 и №20 – курсируют автобусы с интервалом движения до 60 мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Одесса пережила одну из самых больших атак на город во времена полномасштабного вторжения. Есть пострадавшие.