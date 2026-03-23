Зима не сдаётся: во Львове после потепления могут ударить заморозки и прийти снег

Зонтики в этот период точно пригодятся

Кроме длительных осадков в начале апреля во Львове прогнозируют и незначительное похолодание с заморозками. При этом возможен мокрый снег.

Местами температура ночью будет опускаться до -2 градусов, как спрогнозировали в "Meteo". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

В городе в конце марта будет наблюдаться относительно мягкая весенняя погода. В частности, 23-27 марта температура в сутки будет колебаться в пределах +0…+13 °C, с периодическими дождями и переменной облачностью. В выходные, 28-29 марта, сохранится похожая ситуация — до +11 °C днем и до +5 °C ночью.

Впрочем, уже с 30-31 марта начнется постепенное похолодание: температура снизится до +5…+10 °C днем, а ночью станет гораздо прохладнее. С 1 апреля погодные условия резко изменятся – в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега, а 2-5 апреля прогнозируются заморозки до -2°C в ночные часы. Днем в этот период температура будет составлять лишь +3…+6 °C.

После кратковременного возвращения зимы погода начнет стабилизироваться. Уже с 6-9 апреля температура постепенно повысится до +5…+7 °C, хотя сохранятся периодические дожди. Ближе к 12 апреля во Львове ожидается более существенное потепление — до +10 °C днем. Но почти всю эту неделю будут идти осадки.

Когда прогнозируется изменение погоды. Фото: Meteo

Какая будет погода во Львове накануне Пасхи

Ранее мы также писали, что в преддверии Пасхи во Львове погода будет неустойчивой: с 1 по 12 апреля солнечные прояснения будут чередоваться с кратковременными дождями, а температура будет колебаться от +6 до +15 °C днем и +2…+6 °C ночью.

После относительно теплого 1 апреля с +15 °C начнется постепенное похолодание, и уже 6-7 апреля в городе будет дождливая погода с температурой около +6 °C. С 8 апреля ожидается незначительное потепление, однако в период 9-12 апреля дожди сохранятся, а самые интенсивные осадки прогнозируют на 10 апреля, поэтому сама Пасха, вероятно, будет прохладной и влажной.

Напомним, что Телеграф также сообщал, что март еще принесет украинцам неприятные сюрпризы — синоптики назвали дату похолодания.