Март еще принесет украинцам неприятные сюрпризы: синоптик назвал дату похолодания

Вадим Михальченко
Всю территорию страны накроют осадки Новость обновлена 22 марта 2026, 16:54
К концу месяца в Украине ожидается ухудшение погоды

После резкого потепления Украину снова ожидает похолодание. По всей территории пройдут дожди разной интенсивности.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в ближайшие дни вероятность температурных аномалий или опасных погодных явлений минимальна.

Какая будет погода в конце марта

По словам синоптика, 27 марта в западной части, а до конца месяца по всей Украине, будет наблюдаться похолодание из-за прохождения холодного атмосферного фронта и поступления прохладной воздушной массы из северной Европы. Ночью температура снизится до -3…+2 градусов, а днем будет колебаться от +4 до +9 градусов. В центральных и юго-восточных областях термометры будут показываться от +6 до +13 градусов.

Где возможны осадки

Метеоролог отмечает, что на третью декаду марта сильные осадки не прогнозируются. Показатели будут держаться в пределах нормы.

С 26 марта и до конца месяца в большинстве областей пройдут небольшие, а порой умеренные дожди. 28 – 29 марта в южных и местами западных областях могут наблюдаться значительные осадки.

Прогноз погоды до конца марта
Прогноз погоды до конца марта. Инфографика Телеграф

"Весенний характер погоды будет держаться до конца месяца, что будет способствовать активному развитию растений. Экстремальных и рекордных погодных явлений не предвидится. В отдельные дни местами может быть туман. Средняя температура окажется немного выше нормы по всей восточной Европе", — подытожил Кибальчич.

Игорь Кибальчич
Что прогнозируют в Укргидрометцентре

Согласно данным Укргидрометцентра, с 27 марта можно ожидать осадков в виде дождей разной интенсивности. В частности, на западе, северо-востоке и на востоке Украины. При этом местами днем максимальная температура будет достигать +19 градусов, а ночью будет снижаться до +3 градусов.

С 27 марта в Украине ожидается ухудшение погодных условий
