Март еще принесет украинцам неприятные сюрпризы: синоптик назвал дату похолодания

К концу месяца в Украине ожидается ухудшение погоды

После резкого потепления Украину снова ожидает похолодание. По всей территории пройдут дожди разной интенсивности.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в ближайшие дни вероятность температурных аномалий или опасных погодных явлений минимальна.

Какая будет погода в конце марта

По словам синоптика, 27 марта в западной части, а до конца месяца по всей Украине, будет наблюдаться похолодание из-за прохождения холодного атмосферного фронта и поступления прохладной воздушной массы из северной Европы. Ночью температура снизится до -3…+2 градусов, а днем будет колебаться от +4 до +9 градусов. В центральных и юго-восточных областях термометры будут показываться от +6 до +13 градусов.

Где возможны осадки

Метеоролог отмечает, что на третью декаду марта сильные осадки не прогнозируются. Показатели будут держаться в пределах нормы.

С 26 марта и до конца месяца в большинстве областей пройдут небольшие, а порой умеренные дожди. 28 – 29 марта в южных и местами западных областях могут наблюдаться значительные осадки.

Прогноз погоды до конца марта. Инфографика Телеграф

"Весенний характер погоды будет держаться до конца месяца, что будет способствовать активному развитию растений. Экстремальных и рекордных погодных явлений не предвидится. В отдельные дни местами может быть туман. Средняя температура окажется немного выше нормы по всей восточной Европе", — подытожил Кибальчич.

Игорь Кибальчич

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

Согласно данным Укргидрометцентра, с 27 марта можно ожидать осадков в виде дождей разной интенсивности. В частности, на западе, северо-востоке и на востоке Украины. При этом местами днем максимальная температура будет достигать +19 градусов, а ночью будет снижаться до +3 градусов.

