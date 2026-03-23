Зима не здається: у Львові після тепла можуть вдарити заморозки та прийти сніг

Парасольки у цей період точно знадобляться

Окрім тривалих опадів на початку квітня, у Львові прогнозують і незначне похолодання із заморозками. Разом із цим можливий мокрий сніг.

Місцями температура вночі опускатиметься до -2 градусів, як спрогнозували у "Meteo". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

У місті наприкінці березня спостерігатиметься відносно м’яка весняна погода. Зокрема, 23-27 березня температура протягом доби коливатиметься в межах +0…+13 °C, із періодичними дощами та мінливою хмарністю. У вихідні, 28-29 березня, збережеться схожа ситуація — до +11 °C удень та до +5 °C вночі.

Втім, уже з 30-31 березня розпочнеться поступове похолодання: температура знизиться до +5…+10 °C вдень, а вночі стане значно прохолодніше. З 1 квітня погодні умови різко зміняться — у місті очікуються опади у вигляді мокрого снігу, а 2-5 квітня прогнозуються заморозки до -2 °C у нічні години. Вдень у цей період температура становитиме лише +3…+6 °C.

Після короткочасного повернення зими погода почне стабілізуватися. Уже з 6-9 квітня температура поступово підвищиться до +5…+7 °C, хоча збережуться періодичні дощі. Ближче до 12 квітня у Львові очікується суттєвіше потепління — до +10 °C удень. Але майже увесь цей тиждень йтимуть опади.

Коли прогнозується зміна погоди. Фото: Meteo

Якою буде погода у Львові напередодні Великодня

Раніше ми також писали про те, що напередодні Великодня у Львові погода буде нестійкою: з 1 по 12 квітня сонячні прояснення чергуватимуться з короткочасними дощами, а температура коливатиметься від +6 до +15 °C вдень і +2…+6 °C вночі.

Після відносно теплого 1 квітня з +15 °C розпочнеться поступове похолодання, і вже 6-7 квітня у місті пануватиме дощова погода з температурою близько +6 °C. Із 8 квітня очікується незначне потепління, однак у період 9-12 квітня дощі збережуться, а найінтенсивніші опади прогнозують на 10 квітня, тож сам Великдень, ймовірно, буде прохолодним і вологим.

