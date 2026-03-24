Зонтик ещё долго не будете прятать: когда в Днепре задержаться дожди и похолодание

Весна решит отдохнуть

В Днепре первая половина апреля отметится неустойчивой и преимущественно прохладной погодой. Местами температура днем может опуститься до +3 градусов.

По данным синоптиков сервиса "Погода 33", начало месяца принесет переменную облачность с дождями. При этом осадки могут затянуться на длительный период и продлиться более недели.

Уже 1-3 апреля ожидаются осадки и температура воздуха в пределах +10…+11 °C днём и около +4 °C ночью.

В выходные, 4-5 апреля, возможно кратковременное потепление до +14 °C, однако оно будет недолгим. С 6 апреля в город вернется более прохладная воздушная масса: дневные показатели снизятся до +7…+9 °C, а ночью температура будет опускаться до +2…+3 °C. Этот период будет сопровождаться интенсивными дождями, местами значительными.

С 10 по 12 апреля ожидается продолжение дождей с температурой около +6…+8 °C днем. После 13 апреля прогнозируется постепенное потепление: столбики термометров поднимутся до +10 °C, а осадки станут менее интенсивными.

Когда придет похолодание. Фото: Погода 33

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет Украину после аномально теплого марта. Прогноз дал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.