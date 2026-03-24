Парасольку ще довго не ховатимете: коли у Дніпрі затримаються дощі та похолодання

Весна вирішить відпочити

У Дніпрі перша половина квітня відзначиться нестійкою та переважно прохолодною погодою. Місцями температура вдень може опуститись до +3 градусів.

За даними синоптиків сервісу "Погода 33", початок місяця принесе мінливу хмарність із дощами. При цьому опади можуть затриматися на тривалий період і тривати понад тиждень.

Уже 1-3 квітня очікуються опади та температура повітря в межах +10…+11 °C вдень і близько +4 °C вночі.

На вихідних, 4-5 квітня, можливе короткочасне потепління до +14 °C, однак воно буде нетривалим. З 6 квітня в місто повернеться прохолодніша повітряна маса: денні показники знизяться до +7…+9 °C, а вночі температура опускатиметься до +2…+3 °C. Цей період супроводжуватиметься інтенсивними дощами, місцями значними.

З 10 по 12 квітня очікується продовження дощів із температурою близько +6…+8 °C вдень. Після 13 квітня прогнозується поступове потепління: стовпчики термометрів піднімуться до +10°C, а опади стануть менш інтенсивними.

Коли прийде похолодання. Фото: Погода 33

