Это не случайность? Почему часы переводят именно в ночь на воскресенье

Каждый год в конце марта Украина переходит на летнее время. В ночь на 29 марта в 03:00 стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Но мало кто задумывается, почему это всегда происходит в воскресенье?

"Телеграф" решил выяснить, почему стрелки переводят только в выходной день. Это не случайность, на это есть ряд причин.

Почему перевод часов происходит именно в воскресенье?

Перевод часов на летнее или зимнее время всегда приходится в ночь с субботы на воскресенье.

Смена времени происходит в выходной день не просто так. Следуя из практических соображений, перевод часов в ночь на воскресенье является комфортным, потому что многие люди в этот день отдыхают. Это позволяет минимизировать стресс, чтобы организм лучше адаптировался от "потерянного" или "дополнительного" часа.

Кроме того, в воскресенье нагрузка на транспорт ниже, поэтому корректировать графики поездов, электронные системы и другие критически важные процессы, намного проще и безопаснее.

Напомним, что на большинстве электронных устройств (смартфонах, компьютерах, банкоматах и современных бытовых приборах) часы переводятся автоматически. При этом на некоторых старых моделях бытовой техники, настенных и наручных часах перевод времени нужно выполнять вручную.

