Как правильно перевести часы. Когда происходит переход на летнее время в других странах

В Украине эта практика существует с 1981 года

Переход на летнее время в Украине состоится уже в ближайшие выходные. В ночь на воскресенье, 29 марта, украинцы переведут часы на один час вперед.

"Телеграф" напоминает, когда именно нужно перевести время. В ночь с 28 на 29 марта в 3:00 часы необходимо будет перевести на один час вперед.

Как известно, переход на сезонное время в Украине происходит дважды в год. В последнее воскресенье октября мы переходим на зимнее время, а в последнее воскресенье марта — на летнее.

Как правильно перевести часі на летнее время в 2026 году

Когда переходят на летнее время другие страны

Практика перевода часов два раза в год существует более чем в 60 странах мира. Среди них — Италия, Испания, Франция, Польша, Германия, Нидерланды и другие страны Европы, а также США, Израиль и т.д.

При этом даты перевода часов в странах разные — не везде это делают в последнее воскресенье марта. Северная Америка переходит на летнее время самой первой. В 2026 году в США и Канаде это сделали в воскресенье, 8 марта. Большинство американских Штатов перевели часы в час вперед, однако не все: Гавайи, большая часть штата Аризона и отдельные заморские территории не переходят на сезонное время вообще.

Европейские страны переходят на летнее время в 2026 году в воскресенье, 29 марта. Перевод происходит одновременно по координированному универсальному времени (UTC) в 1:00, но местное время в разных временных зонах отличается.

Например, страны, находящиеся в зоне Центральноевропейского времени (CET), переводят стрелки с 2:00 на 3:00. Среди них такие государства, как Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Польша.

В то время как в странах Восточноевропейского часового пояса (EET) переводят часы с 3:00 на 4:00. К ним, кроме Украины, относятся Болгария, Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Литва, Румыния.

Раньше в Украине часы переводили 1 апреля

В европейских странах на протяжении многих лет существовали разные даты перехода. До 1980 года распространенным графиком было "первое воскресенье апреля — последнее воскресенье сентября".

В Советском Союзе (частью которого тогда была Украина) с 1981 года переход на летнее время совершали 1 апреля, а на зимнее – 1 октября. В 1984 году решили, что адаптироваться к временным изменениям удобнее в выходные дни, поэтому эти события были перенесены соответственно на последнее воскресенье марта и последнее воскресенье сентября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли отменить перевод часов в последний момент. Как это может произойти.