Какую погоду ожидать в Днепре в Вербное воскресенье: будет ли тепло и солнечно

Днепряне 5 апреля смогут пойти в церковь без зонтов

Ближе к Вербному воскресенью в Днепре погода будет оставаться теплой, но местами пройдут дожди. На праздник небо немного разъяснится, а температура может подняться до +15 градусов.

А уже после 5 апреля показатели на термометрах могут резко подскочить до 19 теплых градусов. Таким прогнозом поделились в "Погода33".

В субботу, 4 апреля, в течение всего дня будет идти дождь, днем и вечером он усилится. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+16 °C, а ветер будет умеренным, с западного направления.

На следующий день, 5 апреля, предполагается облачность, но местами будет выглядывать солнышко. Температура снизится ночью до +8…+9 °C, днем поднимется до +14…+15 °C. Осадки маловероятны.

Начало следующей недели, 6 апреля, принесет еще большее потепление, хотя утром будет прохладно — около +7…+9 °C. В то же время днем воздух прогреется до +18…+19 °C. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Какой будет погода в Днепре на праздник. Фото: "Погода33"

В целом погодные условия будут способствовать активному отдыху на свежем воздухе, хотя жителям следует учитывать утреннюю прохладу.

В то же время, как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, после аномального тепла в Украине ожидается арктическое вторжение.

Выходные 4-5 апреля принесут приятную весеннюю погоду благодаря влиянию европейского антициклона ожидается много солнца и тепло. В ночные часы температура будет держаться в пределах +5…+10 С°, а днем воздух будет прогреваться до +13…+18 С°. Впрочем, уже с понедельника синоптическая ситуация резко изменится, и характер погоды станет совсем другим.

