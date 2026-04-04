Якої погоди чекати у Дніпрі на Вербну неділю: чи буде тепло і сонячно

Дніпряни 5 квітня зможуть піти до церкви без парасольок

Ближче до Вербної неділі у Дніпрі погода залишатиметься теплою, але місцями йтимуть дощі. На свято небо трошки роз'ясниться, а температура може піднятись до +15 градусів.

А вже після 5 квітня показники на термометрах можуть різко підскочити до 19 теплих градусів. Таким прогнозом поділились у "Погода33".

Тож, у суботу, 4 квітня, протягом всього дня йтиме дощ, вдень та ввечері він посилиться. Температура повітря коливатиметься в межах +12…+16 °C, а вітер буде помірним, із західного напрямку.

Наступного дня, 5 квітня, передбачається хмарність, але місцями визиратиме сонечко. Температура знизиться вночі до +8…+9 °C, вдень підніметься до +14…+15 °C. Опади малоймовірні.

Початок наступного тижня, 6 квітня, принесе ще більше потепління, хоча вранці буде прохолодно — близько +7…+9 °C. Водночас вдень повітря прогріється до +18…+19 °C. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Якою буде погода у Дніпрі на свято. Фото: Погода33

Загалом, погодні умови сприятимуть активному відпочинку на свіжому повітрі, хоча мешканцям варто враховувати ранкову прохолоду.

Водночас, як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, після аномального тепла в Україну очікується арктичне вторгнення.

Вихідні 4-5 квітня принесуть приємну весняну погоду — завдяки впливу європейського антициклону очікується багато сонця та тепло. У нічні години температура триматиметься в межах +5…+10 С°, а вдень повітря прогріватиметься до +13…+18 С°. Втім, уже з понеділка синоптична ситуація різко зміниться, і характер погоди стане зовсім іншим.

