Якої погоди чекати у Дніпрі на Вербну неділю: чи буде тепло і сонячно
Дніпряни 5 квітня зможуть піти до церкви без парасольок
Ближче до Вербної неділі у Дніпрі погода залишатиметься теплою, але місцями йтимуть дощі. На свято небо трошки роз'ясниться, а температура може піднятись до +15 градусів.
А вже після 5 квітня показники на термометрах можуть різко підскочити до 19 теплих градусів. Таким прогнозом поділились у "Погода33".
Тож, у суботу, 4 квітня, протягом всього дня йтиме дощ, вдень та ввечері він посилиться. Температура повітря коливатиметься в межах +12…+16 °C, а вітер буде помірним, із західного напрямку.
Наступного дня, 5 квітня, передбачається хмарність, але місцями визиратиме сонечко. Температура знизиться вночі до +8…+9 °C, вдень підніметься до +14…+15 °C. Опади малоймовірні.
Початок наступного тижня, 6 квітня, принесе ще більше потепління, хоча вранці буде прохолодно — близько +7…+9 °C. Водночас вдень повітря прогріється до +18…+19 °C. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Загалом, погодні умови сприятимуть активному відпочинку на свіжому повітрі, хоча мешканцям варто враховувати ранкову прохолоду.
Водночас, як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, після аномального тепла в Україну очікується арктичне вторгнення.
Вихідні 4-5 квітня принесуть приємну весняну погоду — завдяки впливу європейського антициклону очікується багато сонця та тепло. У нічні години температура триматиметься в межах +5…+10 С°, а вдень повітря прогріватиметься до +13…+18 С°. Втім, уже з понеділка синоптична ситуація різко зміниться, і характер погоди стане зовсім іншим.
