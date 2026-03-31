Днепр засыплет снегом? Синоптики дали неожиданный прогноз на начало апреля

Не забудьте о зонтах

Конец марта и начало апреля в Днепре обещают быть по-настоящему весенними, хотя и несколько капризными. Синоптическая картина ближайших дней свидетельствует о постепенном повышении температуры, сопровождаемом периодическими осадками и плотной облачностью.

Такую погоду прогнозируют синоптики сайта Мета.Погода. "Телеграф" подробнее расскажет, чего ждать жителям Днепра.

Последний день марта, 31 число, пройдет под знаком облачности. Несмотря на то, что небо будет затянуто серыми облаками, существенных осадков в этот вторник не ожидается. Температурные показатели будут достаточно комфортными: днем столбики термометров поднимутся до +14°C, а в ночное время не опустятся ниже +8°C, что создаст ощущение мягкой, но влажной погоды.

Уже в среду, 1 апреля, характер погоды несколько изменится. Этот день принесет горожанам не только облака, но и дождь. Температура воздуха в течение дня останется на уровне +14°C, однако ночь станет немного теплее — около +10°C. Влажность воздуха будет повышена.

Погода в Днепре

Настоящий всплеск тепла ожидается в конце рабочей недели. В четверг и пятницу, 2-3 апреля, в Днепре начнется постепенное прогревание воздуха. В четверг дневной максимум достигнет +17°C, а в пятницу — даже +18°C. Хотя небо все еще будет оставаться преимущественно облачным, периодически через занавес будет пробиваться солнце, даря городу приятное весеннее освещение. Ночная температура в эти дни будет колебаться в пределах +9…+10°C.

На выходных, 4 и 5 апреля, жара немного спадет, однако погода останется умеренно теплой. В субботу облака снова плотнее укроют небо, а температура снизится до +14°C. Воскресенье же обещает быть более приветливым: воздух прогреется до +15°C, а солнечные лучи будут чаще появляться между облаками, создавая хорошие условия для прогулок, несмотря на ночную прохладу на уровне +8°C.

Прогноз синоптика Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что подобная неустойчивая ситуация характерна для всей страны. По его словам, в начале апреля ожидаются дожди, но снег точно не будет.

Он говорит, что в ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода, однако она будет неустойчивой. Из-за снижения атмосферного давления и активизации фронтов будет больше осадков — дожди пройдут в большинстве областей, местами они будут достаточно интенсивными. Особенно влажной погода на юге и западе.

Карта температур в начале апреля

В Карпатах и местами на западе возможен мокрый снег, который будет смешиваться с дождем и создавать по-настоящему изменчивую весеннюю картину. В начале недели, 30-31 марта, дожди охватят почти всю страну. Во вторник осадки станут масштабнее, а на крайнем западе и в горах дождь будет переходить в мокрый снег. Температура будет оставаться достаточно высокой: ночью +5…+11 °С, днем преимущественно +9…+15 °С, хотя на западе будет прохладнее — местами только +2…+7 °С. 1-5 апреля дождливая погода сохранится. В Карпатах и Прикарпатье будет периодически выпадать мокрый снег, особенно ночью, когда будет опускаться температура. Запад страны будет испытывать легкое похолодание и преимущественно облачное небо, в то время как на остальной территории воздух днем будет прогреваться до +10…+17 °С. Ближе к выходным осадки будут постепенно ослабевать, но утренние туманы и влажная прохлада еще будут напоминать о неустойчивой весне.

