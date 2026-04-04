Одессу немного намочит в конце недели: выглянет ли солнышко на Вербное воскресенье

После мокрой субботы, в городе 5 апреля ожидается относительно ясная погода

Одесса в ближайшие дни немного промокнет под дождем. Однако на праздник Вербного воскресенья облака рассеются, и горожане смогут пойти в церковь и отдохнуть на природе без дождя.

Температура в течение 4-6 апреля будет колебаться в коридоре +15…17 градусов, но в целом будет идти на спад. Подробнее о погоде написал "Телеграф", взяв данные из "Meteofor".

В субботу, 4 апреля, город будет находиться под влиянием облачной погоды с периодическими осадками. Днем температура поднимется до +17 °C, однако из-за влажности и ветра будет ощущаться прохладнее. Местами возможен небольшой дождь, а небо будет оставаться затянутым облаками в течение большей части суток.

На праздник, 5 апреля, ситуация несколько улучшится: осадки отступят, а облачность будет чередоваться с солнцем. Ночью температура снизится до +10 °C, днем воздух прогреется до +16 °C.

Понедельник, 6 апреля, принесет более или менее ясную погоду с вечерним дождем. Утром будет прохладно — около +11 °C, однако днем температура поднимется до +15 °C.

Фото: Meteofor

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в период цветения абрикосов ожидаются заморозки. Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань дал прогноз.