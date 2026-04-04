Одесу трохи намочить наприкінці тижня: чи вигляне сонечко на Вербну неділю

Після мокрої суботи, у місті 5 квітня очікується відносно ясна погода

Одеса найближчими днями трохи промокне під дощем. Однак на свято Вербної неділі хмари розсіються і містяни зможуть піти до церкви та відпочити на природі без дощу.

Температура упродовж 4-6 квітня коливатиметься в коридорі +15…17 градусів, але в загалом буде йти на спад. Детальніше про погоду написав "Телеграф", взявши дані з "Мeteofor".

У суботу, 4 квітня, місто перебуватиме під впливом хмарної погоди з періодичними опадами. Вдень температура підніметься до +17 °C, проте через вологість і вітер відчуватиметься прохолодніше. Місцями можливий невеликий дощ, а небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом більшої частини доби.

На свято, 5 квітня, ситуація дещо покращиться: опади відступлять, а хмарність чергуватиметься зі сонцем. Вночі температура знизиться до +10 °C, вдень повітря прогріється до +16 °C.

Понеділок, 6 квітня, принесе більш-менш ясну погоду з вечірнім дощем. Вранці буде прохолодно — близько +11 °C, однак удень температура підніметься до +15 °C.

Чи чекати дощів на свято у Дніпрі. Фото: Мeteofor

