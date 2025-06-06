Журналисты, с праздником! Яркие оригинальные открытки, чтобы поздравить профессионалов 6 июня

6 июня не забудьте пожелать успеха близким и друзьям, работающих в СМИ

В эту пятницу в Украине отмечается День журналиста — профессиональный праздник представителей одной из самых значимых и ответственных профессий. В условиях войны их работа становится особенно опасной. Именно журналисты доносят до мира правду о происходящем в Украине, разоблачают мифы российской пропаганды и нередко выполняют свою миссию с риском для жизни.

День журналиста в Украине был учрежден в 1994 году первым президентом страны Леонидом Кравчуком. Для празднования этого события выбрали символичную дату — 6 июня. Именно в этот день Национальный союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов на собрании в Брюсселе.

Не забудьте в этот день поздравить своих коллег, родных и друзей, работающих в СМИ. Пожелайте представителям "четвертой власти" вдохновения, мужества и энергии. "Телеграф" подготовил оригинальные открытки и картинки, которые помогут вам передать самые искренние чувства профессионалам своего дела.

С Днем журналиста 2025: открытки и картинки

Напомним, что скоро украинцы будут отмечать важный семейный праздник. Ранее мы писали, когда отмечается День отца 2025.