Критически близок к "красной линии" НБУ: что не так с "Альянс Банком"

Над ним навис не только риск потери лицензии

В настоящее время "Альянс Банк" имеет одни из худших показателей в Украине и долгое время сталкивается с серьезными проблемами. Здесь речь идет не только о рекордном количестве нарушений и штрафов.

Как отмечает "Телеграф", по состоянию на 1 мая 2026 года "Альянс Банк" имеет самый низкий показатель регулятивного капитала среди 26 крупнейших финучреждений Украины — всего 11,55%. Подробнее читайте в материале "НБУ устроит новый стресс для крупнейших банков. У кого самые плохие показатели — перечень".

Относительно показателя адекватности капитала следует отметить, что 11,55% "Альянс Банка" критически близки к "красной линии" НБУ в 10%. Если пересечь этот предел, банк может быть признан неплатежеспособным.

Также над "Альянсом" навис риск потери лицензии, ведь из-за низкого старта есть высокие шансы провалить стресс-тестирование НБУ. При этом если банк не выдержит негативного сценария (девальвация, инфляция) и собственник не найдет средств для докапитализации, учреждение могут вывести с рынка.

Какие еще нюансы есть в работе "Альянс Банка".

Рекордное количество нарушений и штрафов . В 2025 году банк стал абсолютным лидером по сумме уплаченных штрафов — 85 млн грн , что в 4,3 раза больше, чем годом ранее. Наибольший штраф (83,5 млн грн) был наложен за "грехи" в валютном контроле и проверке клиентов. При этом огромные штрафы связывают с обслуживанием нелегальной "игроки" , хотя официально банк позиционирует себя как партнер "белого" игорного бизнеса.

. В 2025 году банк стал абсолютным лидером по сумме уплаченных штрафов — , что в 4,3 раза больше, чем годом ранее. Наибольший штраф (83,5 млн грн) был наложен за "грехи" в валютном контроле и проверке клиентов. При этом огромные штрафы связывают с обслуживанием , хотя официально банк позиционирует себя как партнер "белого" игорного бизнеса. Низкое качество активов и убыточность . С 2022 года доля закрываемых кредитов вовремя возросла в 8 раз — до 39,9% . Это втрое хуже среднего показателя по системе (12,9%). Также "Альянс" вошел в "семерку" худших банков-неудачников, зафиксировав по итогам 2025 года убыток в 2,9 млн грн , тогда как большинство других банков показали рекордные прибыли.

. С 2022 года доля закрываемых кредитов вовремя возросла в 8 раз — до . Это втрое хуже среднего показателя по системе (12,9%). Также "Альянс" вошел в "семерку" худших банков-неудачников, зафиксировав по итогам 2025 года , тогда как большинство других банков показали рекордные прибыли. Пренебрежение безопасностью и правами клиентов. Банк автоматически открывает кредитные лимиты (например, 20 тыс. грн) новым клиентам в приложении без их отдельного подтверждения, чем активно пользуются мошенники. При этом, по данным источников, часто "Альянс" закрывает на это глаза и отказывается проводить расследование.

Альянс Банк: основные нюансы. Инфографика: ИИ/"Телеграф"

Примечательно, что, несмотря на все "минусы", численность вкладчиков банка подскочила в 25 раз. Однако это объясняют не доверием, а активной работой с азартными игроками и случаями, когда люди становятся клиентами непроизвольно из-за схем злоумышленников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие лимиты на снятие наличных на сутки действуют в Украине.