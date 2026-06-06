Устойчивый аромат для вашей уборной. Как за несколько минут сделать ароматизатор

Все нужное уже есть у вас дома

В туалете без ароматизаторов или спреев фактически невозможно обойтись, однако не обязательно покупать что-нибудь в магазине. Ведь ароматизатор можно сделать и своими руками дома.

"Телеграф" расскажет об этом полезном лайфхаке, а также какие преимущества он имеет. Заметим, что большинство нужных ингредиентов есть в каждой квартире.

Чтобы в туалете всегда стоял приятный запах, нужно покупать не пшикающие ароматизаторы, а добавить особую смесь в сливной бачок. Да, можно купить специальные капсулы, но не все они обеспечивают действительно хороший и стойкий аромат.

Для домашней капсулы в бачок нужно в равных пропорциях смешать зубную пасту, пищевую соду и стиральный порошок. Можно использовать самые бюджетные ингредиенты. Главное, чтобы паста обладала ярким ароматом. К слову, хорошо подойдет мятная или ментолова. Относительно порошка, берите тот, что для ручной стирки, ведь он хорошо пенится.

Все ингредиенты следует перемешать в глубокой емкости, чтобы образовалась однородная и клейкая масса. Затем ее следует переложить в обычный полиэтиленовый пакет и плотно завязать. К слову, хорошо подойдут даже небольшие зип-пакеты. В них нужно сделать до 20 отверстий иглой.

Как сделать ароматизатор для туалета | Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Полученный пакет смеси следует поместить в сливной бачок. Сочетание этих ингредиентов не только придаст свежести туалету, но и эффективно очистит и продезинфицирует унитаз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и легко избавиться от запаха жареной пищи и в квартире.