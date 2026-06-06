"Я уже не выдерживаю". Кассир пожаловалась на привычку покупателей, которая ее очень раздражает

В сети сейчас нет средних пакетов, но клиенты продолжают их требовать

Кассир "АТБ" рассказала о поведении покупателей, которое ее крайне раздражает. Оно касается пакетов для купленного товара.

Об этом сотрудница "АТБ" рассказала в соцсети Threads. Она начала свой пост с "Я уже не выдерживаю" и напомнила, что до начала полномасштабной войны в сети было три вида пакетов — большой, средний и маленький.

Шутка о пакетах в "АТБ". Фото facebook.com/ATB.Market.tm

Однако теперь осталось всего два вида пакетов — маленький на 12 кг и большой на 18 кг. Еще есть пакетик на 7 кг, сделанный из кукурузных початков. Как пишет кассир, его вам вряд ли предложат на кассе, потому что он почти ничего не выдерживает.

"Так в чем же проблема, спросите меня вы, а я вам отвечу: когда вам на кассе предлагают маленький или большой пакет, то выбирайте или маленький или большой а не средний. Вас проходит человек 300 мимо одной кассы (это если немаленькое "АТБ") и каждому объяснить, что среднего пакета нет — это просто невозможно", — пишет кассир.

Эволюция пакета "АТБ" — какими они были в начале

В сети показали "раритетный" пакет "АТБ" времен конца 1990-х – начала 2000-х годов. Это — прозрачный пакет для фасовки, на нем логотип "АТБ" с надписями на русском — "Удобно и экономно".

А вот на легендарном синем пакете "АТБ", которые уже не делают, сейчас можно неплохо заработать. Их продают за сотни гривен.

Как писал "Телеграф", ранее кассир "АТБ" назвала наиболее "бесячью" привычку покупателей. Это касается работы касс.