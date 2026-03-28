Проверьте свой украинский. Эти семь забавных слов знают далеко не все (быстрый тест)

Украинский язык набирает все большую популярность, многие русскоязычные украинцы отказываются от языка агрессора. Соловьиный очень богат и самобытен в зависимости от региона, поэтому иногда мы можем не знать тех или иных слов.

Короткий тест, который поможет проверить свой уровень знания смешных украинских слов, опубликовал сайт materynka.com. Выберите, что, по вашему мнению, означают эти слова, а затем сверьтесь с правильными ответами.

Что значит:

1) Чвиря — непогода, слякоть; лекарственное растение; неуклюжий ребенок

2) Опецьок— название гриба; синоним слова "лопата", маленький ребенок

3) Обценьки — хозяйственный инструмент; посуда, оружие

4) Кептарик – вид шляпы; меховой кожух без рукавов; мужские штаны

5) Пуцьвірінок — почка на дереве; ягода, непрерывно птенец

6) Какого человека называют "суціга" — хитрого, неуклюжего, трусливого

7) Прицюцькувата людина — надоедливая, не в своем уме, тщеславная

Правильные ответы

1) Чвиря — ненастье, слякоть

2) Опецьок — толстый, неуклюжий ребенок

3) Обценьки — ручной слесарный или столярный инструмент

4) Кептарик — традиционный украинский меховой полушубок без рукавов, популярный в Карпатах

5) Пуцьвірінок — маленький, неоперенный птенчик

6) Суціга — хитрый человек, проходимец

7) Прицюцькувата людина — слабоумный человек

Ранее "Телеграф" публиковал еще один тест на знание украинского языка. Слова из него знают далеко не все.