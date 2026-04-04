Готові до великодніх свят? Перевірте себе на знання української, аби не осоромитись

Цей тест займе менше 3-х хвилин

Чимало українців в побуті та житті спілкуються українською мовою. Однак напередодні свят виникає купа питань: як правильно вітатись, як називається те чи інше свято тощо.

Особливо це стосується церковних свят, таких як Великдень та Вербна неділя. "Телеграф" пропонує читачам пройти невеликий тест на знання української мови.

Тест на знання українською до великодніх свят

Зауважимо, що питання стосуватимуться не тільки розмовного стилю, а й правильності написання та тлумачення. Усі правильні відповіді — у кінці матеріалу.

1.Як правильно вітатись на Вербну неділю?

А) Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!

Б) Христос народився! Славімо його!

В) Слава Ісусу Христу! Навіки слава!

Г) Христос хрещається! У річці Йордані!

2.Як НЕ правильно називати Вербну неділю?

А) Пальмова неділя;

Б) Вербний тиждень;

В) Вербиця;

Г) Вхід Господній у Єрусалим.

3.Як правильно українською називається найголовніше християнське свято, яке вшановує Воскресіння Ісуса Христа?

А) Різдво Христове;

Б) Пасха;

В) Великдень;

Г) Паска.

Відповіли на всі три питання? Перевірте їх правильність нижче.

Правильні відповіді: 1 — В, 2 — Б, 3 — В.

Усе правильно? Тоді вітаємо, вчителька української вами пишалася б! Якщо ж виникли сумніви, пояснюємо кожен пункт:

Традиційно правильно вітатись у Вербну неділю саме "Слава Ісусу Христу! Навіки слава!" Виходить, що варіант А — великоднє вітання, Б — різдвяне привітання, а Г — вітання на Водохреща. Вербну неділю українською ще називають Пальмова неділя (міжнародна назва), Вербиця (народна назва) та вхід Господній у Єрусалим (церковна назва). Тобто неправильно казати Вербний тиждень, адже йдеться не про сім днів тижня, а про неділю (російською воскресенье). Великдень — це свято, яке вшановує Воскресіння Ісуса Христа. Таким чином, Різдво Христове (варіант А) — це свято народження Ісуса, Пасха — це російська назва Великодня, Паска (варіант Г) — це назва свята у євреїв.

