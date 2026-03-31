Проверьте себя и друзей. Эти 8 украинских слов знают не все (короткий тест)

Елена Руденко
Автор
Украинский язык родился из красоты нашей земли Новость обновлена 31 марта 2026, 14:33
Украинский язык родился из красоты нашей земли.

Никогда не поздно узнать новые слова

Украинский язык очень разнообразен. Есть слова, которые используют все, а есть и такие, которые знает не каждый.

Краткий тест, который поможет проверить свой уровень знания украинского, опубликовал сайт mamabook.com.ua. Пройдя его, вы либо убедитесь в богатстве собственного словарного запаса, либо получите новые знания. Выберите, что, по вашему мнению, означают эти слова, а затем сверьтесь с правильными ответами.

Ответьте:

1) На какого мужчину говорят "бурлака" — одинокого; ленивого; лживого

2) Как иначе называют ребенка-байстрюка – харциз; бахур; харпак

3) Что создает женщина, работающая модисткой – украшения; женские шляпки; танцевальную обувь

4) Какое лекарственное растение в народе называют "румянок" — ромашка; мелисса; валериана

5) Как понять значение слова "суголосний" — тихий; громкий; созвучный

6) Что такое "віхоть" — старая ткань, разбитая посуда, изношенная обувь

7) "Обабіч" — это как — с обеих сторон, позади, последний в очереди

8) Что означает диалектизм "кукібник" — вежливый мужчина, заботливый мужчина, жадный мужчина

Тест на знание украинского языка
Тест на знание украинского языка

Правильные ответы:

Ответы на тест на знание украинского языка
Ответы на тест на знание украинского языка
  • 1) Одинокого
  • 2) Бахур
  • 3) Женские шляпки
  • 4) Ромашку
  • 5) Созвучный
  • 6) Старая ткань
  • 7) На обе стороны
  • 8) Заботливый мужчина

Ранее "Телеграф" публиковал тест на знание забавных украинских слов. Не все они даже слышали.

