Проверьте себя и друзей. Эти 8 украинских слов знают не все (короткий тест)
Никогда не поздно узнать новые слова
Украинский язык очень разнообразен. Есть слова, которые используют все, а есть и такие, которые знает не каждый.
Краткий тест, который поможет проверить свой уровень знания украинского, опубликовал сайт mamabook.com.ua. Пройдя его, вы либо убедитесь в богатстве собственного словарного запаса, либо получите новые знания. Выберите, что, по вашему мнению, означают эти слова, а затем сверьтесь с правильными ответами.
Ответьте:
1) На какого мужчину говорят "бурлака" — одинокого; ленивого; лживого
2) Как иначе называют ребенка-байстрюка – харциз; бахур; харпак
3) Что создает женщина, работающая модисткой – украшения; женские шляпки; танцевальную обувь
4) Какое лекарственное растение в народе называют "румянок" — ромашка; мелисса; валериана
5) Как понять значение слова "суголосний" — тихий; громкий; созвучный
6) Что такое "віхоть" — старая ткань, разбитая посуда, изношенная обувь
7) "Обабіч" — это как — с обеих сторон, позади, последний в очереди
8) Что означает диалектизм "кукібник" — вежливый мужчина, заботливый мужчина, жадный мужчина
Правильные ответы:
- 1) Одинокого
- 2) Бахур
- 3) Женские шляпки
- 4) Ромашку
- 5) Созвучный
- 6) Старая ткань
- 7) На обе стороны
- 8) Заботливый мужчина
