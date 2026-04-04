Рибалка ледве впорався з уловом: що за велетня піймав (відео)

Велику рибу вдалось витягти з озера у Рівненській області

На Рівненщині рибалки спіймали здоровенного коропа. Його вага може сягати до 10 кілограмів.

Щоб витягти велетня на берег довелось прикласти немало зусиль. Відповідні фото та відео оприлюднили на сторінці "Риболовля на Іванні" у Facebook.

На відео рибалка намагається витягнути здобич, яка сильно пручається, що видно по тому, як зігнулась його вудка. Проте за деякий час величезну рибу все ж вдалося витягнути на суходіл.

"Ви тільки гляньте на що його зловили, і як же прийшлося з ним поборотися, щоб дістати", — йдеться в підписі до відео.

Також рибалка продемонстрував свій трофей. На його думку, риболовля вдалась.

"А це вчорашній улов) мені здається що це надто круто", — зазначив автор.

Рибалка зі своїм трофеєм

Де впіймали велетня

Варто додати, що озеро розташоване в селі Іваннє Дубенського району, Рівненської області. Це приватні ставки, відомі в народі як "Івання" або "У Сірука", що пропонують платну риболовлю. Там водяться короп, карась, амур, товстолоб, линь та хижі щука і окунь.

Що це за риба

Короп — прісноводна риба з широким, м'язистим тілом і великими лусками золотавого або темного кольору. Він харчується як рослинною їжею, так і дрібними безхребетними. Найактивніший короп у теплі місяці року, особливо навесні та влітку, і краще клює на мілководді вранці або ввечері.

Короп звичайний. Фото Вікіпедія

