Экстремальный спорт, детские площадки и рыбалка: в центре Украины есть свое "море", где можно отдохнуть

Место популярно среди винничан

Одним из самых популярных видов отдыха считается именно у водоемов — рек, озер, прудов и карьеров, например в селе Могилевка. Также есть вариант досуга у Вишенского озера в Виннице, где можно как поплавать, так и рыбу половить, и не только.

"Телеграф" расскажет, чем особенное Вишенское озеро в Виннице и как туда доехать.

Что известно о Вишенском озере в Виннице

В спальном микрорайоне Винницы простирается Вишенское озеро, ставшее украшением города. Это популярное место отдыха у местных, которые здесь плавают, ловят рыбу, жарят шашлыки и просто лежат на пляжах. Также здесь есть возможность арендовать катамаран или лодку и прокатиться по водоему. А любители экстрима могут развлечься в вейкпарке. В частности есть возможность попробовать свои силы в вейкбординге. Это единственное такое место в Виннице. Также можно арендовать SUP-доски и каяки.

Вишенское озеро в Виннице, фото Antin

Здесь можно арендовать SUP-доски, фото Кати Коваль

Пляжная зона здесь обложена бетонными плитами, которые ранее частично сползали в воду. Так что некоторое время здесь было запрещено купаться. Возле озера работает спасательная станция, работники которой следят за отдыхающими.

Возле озера есть бетонные плиты, фото map.vn.ua

На озеро приходят отдыхать люди всех возрастов, но больше всего оно стало популярным среди молодежи. На пляжах есть шезлонги, турники, раздевалки и биотуалет. На территории у озера можно найти развлечения для детей, в том числе площадку, батут, аэрохоккей и не только. Здесь тоже работают кафе и магазины.

Здесь отдыхают местные и гости Винницы, фото map.vn.ua

Зона отдыха у озера, фото "Это Винница, друг"

Однако возле озера нет зонтов, под которыми можно укрыться от солнца. Поэтому нужно брать с собой, а также обязательно надевать головные уборы. Также следует отметить, что расчищенная зона для купания — достаточно мала, поэтому могут образовываться длинные очереди.

Как добраться до Вишенского озера в Виннице

Прежде всего, вам нужно доехать до Винницы, это можно сделать поездом или автобусом из многих городов Украины. В Виннице вам нужно добраться до проспекта Юности, а затем двигаться к проспекту Космонавтов,1, где и протекает озеро.

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