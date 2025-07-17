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Экстремальный спорт, детские площадки и рыбалка: в центре Украины есть свое "море", где можно отдохнуть

Автор
Виктория Козар
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Автор
Вишенское озеро в Виннице
Вишенское озеро в Виннице. Фото Коллаж "Телеграфа"

Место популярно среди винничан

Одним из самых популярных видов отдыха считается именно у водоемов — рек, озер, прудов и карьеров, например в селе Могилевка. Также есть вариант досуга у Вишенского озера в Виннице, где можно как поплавать, так и рыбу половить, и не только.

"Телеграф" расскажет, чем особенное Вишенское озеро в Виннице и как туда доехать.

Что известно о Вишенском озере в Виннице

В спальном микрорайоне Винницы простирается Вишенское озеро, ставшее украшением города. Это популярное место отдыха у местных, которые здесь плавают, ловят рыбу, жарят шашлыки и просто лежат на пляжах. Также здесь есть возможность арендовать катамаран или лодку и прокатиться по водоему. А любители экстрима могут развлечься в вейкпарке. В частности есть возможность попробовать свои силы в вейкбординге. Это единственное такое место в Виннице. Также можно арендовать SUP-доски и каяки.

Вишенское озеро в Виннице
Вишенское озеро в Виннице, фото Antin
Что делать на Вишенском озере в Виннице
Здесь можно арендовать SUP-доски, фото Кати Коваль

Пляжная зона здесь обложена бетонными плитами, которые ранее частично сползали в воду. Так что некоторое время здесь было запрещено купаться. Возле озера работает спасательная станция, работники которой следят за отдыхающими.

Вишенское озеро в Виннице
Возле озера есть бетонные плиты, фото map.vn.ua

На озеро приходят отдыхать люди всех возрастов, но больше всего оно стало популярным среди молодежи. На пляжах есть шезлонги, турники, раздевалки и биотуалет. На территории у озера можно найти развлечения для детей, в том числе площадку, батут, аэрохоккей и не только. Здесь тоже работают кафе и магазины.

Вишенское озеро в Виннице что известно
Здесь отдыхают местные и гости Винницы, фото map.vn.ua
Вишенское озеро в Виннице как выглядит
Зона отдыха у озера, фото "Это Винница, друг"

Однако возле озера нет зонтов, под которыми можно укрыться от солнца. Поэтому нужно брать с собой, а также обязательно надевать головные уборы. Также следует отметить, что расчищенная зона для купания — достаточно мала, поэтому могут образовываться длинные очереди.

Как добраться до Вишенского озера в Виннице

Прежде всего, вам нужно доехать до Винницы, это можно сделать поездом или автобусом из многих городов Украины. В Виннице вам нужно добраться до проспекта Юности, а затем двигаться к проспекту Космонавтов,1, где и протекает озеро.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится озеро Барвинок с чистой водой. Также здесь активно ловят рыбу.

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