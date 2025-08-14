Столько рыбы не съешь и за месяц. Рыбак показал прикормленное место на Днепре, где клюет все (видео)

Ночная рыбалка на Днепре, особенно в августе, остается популярным способом отдыха для жителей региона

Ночная рыбалка на Днепре снова порадовала щедрым уловом. У гидрологического поста "Состояние 500" в городе Днепр рыбак вытащил трофейного карася весом 800 граммов и не только его.

Такой ролик опубликовал Олег Сидоров в TikTok. По его словам, поклевка на этот раз была активной, а оптимальная дистанция забрасывания снастей составляла примерно 40-50 метров от берега.

Именно там, на средних расстояниях, и встречались самые большие экземпляры. Лещи, пойманные в ту ночь, отличались крепкой формой и классической окраской.

Автор видео подытожил свой опыт призывом к другим любителям рыбалки. "Все у вас получится", — подчеркнул Олег Сидоров.

Ночная рыбалка на Днепре, особенно в августе, остается популярным способом отдыха жителей региона. Тишина, звездное небо и отсутствие жары делают это время суток идеальным для поиска трофейной рыбы.

Находится "рыбное" место в Днепре на посту, известном местным как "Состояние 500".

