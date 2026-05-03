Соус "из грязной сковородки": повар рассказал, как использовать остатки после жарки мяса

Из остатков после жарки можно сделать вкусную подливку

После жарки или запекания мяса или рыбы на сковороде часто остается темный ароматный осадок — смесь жира, карамелизованных соков, белков и углеводов. Многие привыкли просто мыть посуду. Но профессиональные повара не выбрасывают осадок на сковороде, а используют его для приготовления базового соуса. Этот процесс называют деглазированием.

Как приготовить соус методом деглазирования, рассказал повар Александр Габак в соцсети Threads.

Суть метода деглазирования очень проста. После того как вы сняли со сковороды готовое мясо или овощи, не спешите её мыть и не выключайте огонь. Влейте на горячую поверхность примерно 50–70 мл жидкости. Это может быть сухое вино, бульон или даже обычная вода. Жидкость начнет "поднимать" поджаренные частицы со дна — именно они и дают насыщенный вкус соусу.

Далее нужно хорошо перемешать содержимое, чтобы эти кусочки растворились. В финале добавьте небольшой кусочек холодного сливочного масла и выключите огонь. Продолжайте помешивать, пока соус не станет гладким и глянцевым.

Приготовленным соусом "с грязной сковородки" можно полить жареную курицу, стейки или овощи. Его также можно использовать как основу для более сложных соусов, добавив травы, чеснок или сливки.