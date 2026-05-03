Соус "из грязной сковородки": повар рассказал, как использовать остатки после жарки мяса

Наталья Граковская
Деглазирование. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Из остатков после жарки можно сделать вкусную подливку

После жарки или запекания мяса или рыбы на сковороде часто остается темный ароматный осадок — смесь жира, карамелизованных соков, белков и углеводов. Многие привыкли просто мыть посуду. Но профессиональные повара не выбрасывают осадок на сковороде, а используют его для приготовления базового соуса. Этот процесс называют деглазированием.

Как приготовить соус методом деглазирования, рассказал повар Александр Габак в соцсети Threads.

Суть метода деглазирования очень проста. После того как вы сняли со сковороды готовое мясо или овощи, не спешите её мыть и не выключайте огонь. Влейте на горячую поверхность примерно 50–70 мл жидкости. Это может быть сухое вино, бульон или даже обычная вода. Жидкость начнет "поднимать" поджаренные частицы со дна — именно они и дают насыщенный вкус соусу.

Далее нужно хорошо перемешать содержимое, чтобы эти кусочки растворились. В финале добавьте небольшой кусочек холодного сливочного масла и выключите огонь. Продолжайте помешивать, пока соус не станет гладким и глянцевым.

Приготовленным соусом "с грязной сковородки" можно полить жареную курицу, стейки или овощи. Его также можно использовать как основу для более сложных соусов, добавив травы, чеснок или сливки.

