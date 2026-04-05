Проблемы с водой, светом и канализацией: что происходит в Бердянске на 5-й год оккупации

Город все заметнее выглядит запущенным.

Курортный город Бердянск был захвачен Россией в 2022 году и с тех пор он стремительно деградирует. Жители города постоянно сталкиваются с коммунальными проблемами и притеснениями со стороны оккупантов.

Об этом свидетельствуют обнародованные в сети фото и видео. Сразу заметно, что город хмурый и серый, без людей и детского смеха на улицах.

Между тем, жители Бердянска сталкиваются с острыми коммунальными проблемами. Как сообщают местные паблики, в городе как на большей части оккупированной территории Запорожской области наблюдались серьезные перебои с электроснабжением по 8-9 часов.

Еще в начале марта жители оккупированной части Запорожской области начали жаловаться на проблемы с водоснабжением. Грязную воду в кранах массово фиксировали в Михайловке, Приморске и Бердянске. В некоторых домах этих населенных пунктов вода и вовсе отсутствовала. В свою очередь, оккупанты заявили, что проблемы с водоснабжением в Бердянске исчезнут лишь в 2028 году.

Проблемы с водой в Бердянске скоро не закончатся

Также в Бердянске россияне заставляют жителей платить за несуществующее отопление. Местные коллаборанты изобрели очередной способ, как взимать деньги с оставшихся на ВОТ украинцев. Они начали посылать счета за централизованное отопление даже тем, кто давно от него отрезался и установил собственный котел.

В Бердянске россияне заставляют жителей платить за несуществующее отопление

Жители Бердянска сообщают о критической ситуации с канализацией. По их словам, неочищенные сточные воды бесконтрольно сбрасываются в Азовское море, создавая угрозу экологии прибрежной зоны. Несмотря на обещания местных властей принять меры, никаких реальных действий до сих пор не было. Проблема канализации в городе продолжается годами, а в текущих условиях только усугубляется.

#море #россия #украина ♬ оригінальний аудіозапис - Бердянск⚡️ @brd_news Жители Бердянска сообщают о критической ситуации с канализацией. По их словам, неочищенные сточные воды бесконтрольно сбрасываются в Азовское море, создавая угрозу для экологии прибрежной зоны. Несмотря на неоднократные обещания местных властей принять меры, никаких реальных действий до сих пор не последовало. Проблема канализации в городе тянется годами, а в текущих условиях только усугубляется. #бердянск

"Какая власть, такие и развлечения. До оккупации в такую погоду Бердянскую мог развлекаться и развлекать. Теперь — да. Главное, чтобы кокошник…", — написал бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Под российской оккупацией в Бердянске не до развлечений

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит курортная Кирилловка четыре года спустя оккупации. Она все больше напоминает зону отчуждения.