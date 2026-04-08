Ржавые облупленные раздевалки и строительный мусор на пляже. Что россияне сделали с курортом возле Ялты (фото)

Хозяйствование РФ уничтожает Крым

Россиянин показал, как сейчас выглядит оккупированный поселок Кацивели, расположенный под Ялтой в захваченном Россией Украинском Крыму. Представитель страны-оккупанта радуется, что может наслаждаться крымской природой и жалуется, что в оккупированном Крыму нет крытого аквапарка, а также мимоходом рассказывает о варварском хозяйствовании оккупантов.

Он прошел по селению и вышел к морю, показывая пляж РТ-22. Видео снято в конце марта 2026 года. Видно, что оккупанты не очень заботятся о захваченном Крыме — по дороге можно увидеть разбитое ограждение.

Справа можно увидеть разбитое бетонное ограждение

Дорога тоже разбита. Первое, что встречает отдыхающих – туалет. Возле него прошлогодние листья.

Дорога вся в трещинах

Спускаться к пляжу нужно по узкой дорожке между сеткой и забором. Россиянин с восхищением рассказывает о "кафешках" и "навесиках" но в глаза бросается убогость зданий, обшитых пластиком. Местами они ободраны, а опоры – ржавые.

Пляжные конструкции облупленные и ржавые

Пляж выглядит заброшенным, никто не готовит его к сезону

Ободранные и ржавые также раздевалки. В море торчат ржавые трубы непонятного предназначения.

Трубы в море

Автор видео прошел дальше по пляжу и рассказал, что там сыпали строительный мусор. Его обломки сейчас перемешались с галькой.

"Здесь сначала вообще какой-то строительный мусор сыпали, но потом кто-то это увидел и вроде бы прикрыли. Но, вероятно, он остался внизу, сверху засыпали галькой. Этот мусор уже переворошило штормами. Здесь было засыпано полностью. Сейчас это все вот так вот открывается", — рассказывает он.

Позади автора можно увидеть заброшенный склон с мусором. Он рассказывает, что россияне построили в Кацивели две жилые многоэтажки. Россиянин надеется, что на первых этажах откроют супермаркеты, потому что соскучился по скидкам и дисконтным программам.

Мусор на склоне

"Посмотрим, возможно, на первых этажах там как раз откроются магазины, пункты выдачи, что-то интересное, аптека, потому что сейчас, на данный момент, этого здесь не хватает. Ну и сетевой магазин нужен ходить за продуктами, а не вот в эти вот магазины палатки непонятные", – жалуется он.

Как жил Кацивели до оккупации

Название Кацивели в переводе с генуэзского означает "маленькая крепость", но впервые упоминается еще в XV веке, когда князья княжества Феодоро занимались строительством оборонительных сооружений на Южном берегу Крыма. Кацивели расположен в 2,5 км к западу от поселка Симеиз, вблизи автотрассы Н19 Севастополь—Феодосия. Поселок начал развиваться после того, как в 1929 году на мысе Кикенеиз была основана Черноморская гидрофизическая станция.

До оккупации в Кацивеле проживало около 700 человек. В поселке был детский сад, почтовое отделение, работал Дом творчества ученых НАН Украины. Перед оккупацией Кацивели начал развиваться как курорт.

Крым, который под контролем Украины был туристической жемчужиной, после начала российской оккупации постепенно приобретает характерный запущенный вид.