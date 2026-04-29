Малая Токмачка ломает зубы армии РФ: что происходит в селе, которое кошмарит россиян (29 апреля)

Денис Подставной
Россия не останавливает атаки в Запорожской области

Бои за Малую Токмачку в Запорожской области, ставшую громким мемом в сети, продолжаются. Россиянам до сих пор не удалось захватить населенный пункт, ставший символом стратегического тупика для врага на фронте, но малые успехи у противника все же есть.

"Телеграф" рассказывает, как небольшое село ломает планы врага и что происходит на этом участке фронта прямо сейчас. В этом материале, который обновляется, будут появляться свежие новости о боях за Малую Токмачку.

29 апреля

Силы обороны Украины продолжают удерживать Малую Токмачку. Большая часть улиц населенного пункта под полным контролем Украины. Несколько перекрестков находится в серой зоне, где идут бои.

Малая Токмачка (карта Deep State от 27 апреля)

История боев за Малую Токмачку

Село Малая Токмачка находится в Ореховском районе Запорожской области. В начале полномасштабного вторжения, по данным украинского OSINT-сообщества DeepState, населенный пункт оказался под контролем российской армии, однако уже к маю 2022 года село было полностью освобождено.

Малая Токмачка в начале 2022 года
Малая Токмачка освобождена

С тех пор врагу так и не удалось полностью вернуть свои позиции. Летом 2025 года россияне штурмовали село с помощью бронетехники, что для нынешней фазы войны довольно редкая ситуация.

Штурм армии РФ

Засветилась Малая Токмачка и в скандале: тем же летом армия РФ пошла на провокацию и штурмовала позиции украинских войск (на фоне мирных переговоров) с флагом США. Видео разлетелось по сети и вызвало резонанс.

Штурм Малой Токмачки армией РФ с флагом США

Провокация, к слову, выдалась неудачной — село захватить не удалось, а экипаж бронетранспортера, по неподтвержденным данным, был ликвидирован.

Новые ожесточенные волны российских атак на Малую Токмачку начались к концу 2025 года. Так, например, 31 декабря 2025 года сообщество DeepState сообщало о возросшей активности противника в районе населенного пункта.

Бои за Малую Токмачку

К февралю 2026 года часть Малой Токмачки оказалась в серой зоне (спорная территория, которую не контролирует ни одна из сторон).

Часть Малой Токмачки в серой зоне

Генштаб ВСУ также подтверждает регулярные атаки России в районе населенного пункта. В конце марта 2026 года защитники сообщали о 10 атаках (за сутки) на Ореховском направлении, включая Малую Токмачку.

Сводки Генштаба ВСУ

По состоянию на конец апреля населенный пункт продолжает находиться под контролем ВСУ, хотя несколько перекрестков все еще в серой зоне.

Малая Токмачка в апреле 2026

Россияне же еще в ноябре 2025 года заявляли о полном захвате села.

Россияне сообщили о "захвате" Малой Токмачки

Как появился мем

На российских пропагандистских каналах уже более года сообщают либо о "захвате", либо "боях в окрестностях" села Малая Токмачка. Постоянное появление в сводках населенного пункта такого уровня со временем стало резать слух даже z-пропагандитам. В какой-то момент в сети появилось видео с компиляцией кадров, где каждый раз сообщалось об ожесточенных боях за Малую Токмачку, которое разлетелось по сети.

В итоге для пропагандистов село стало символом тупика на фронте, а для российской оппозиции — поводом лишний раз потроллить "зетников" и "вторую армию мира".

