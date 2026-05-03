Три лучших компаньона для винограда: два урожая на одном участке

Эти растения не будут страдать в тени лозы

Обычно между кустами винограда должно быть минимум три метра, и особенно пока кусты молодые, много земли простаивает не у дел. Что можно посадить под виноградом с целью экономии пространства, но не в ущерб культурам? Есть три растения, которые легко и просто уживаются на винограднике, позволяя получать два урожая с одного участка. Было бы желание.

Клубника

Клубника и виноград — отличное взаимовыгодное соседство. Пока виноград только набирается сил и раскрывает почки, клубника успевает отцвести, получить необходимое количество солнца и начать плодоносить. А когда клубнику собрали, настает черед винограда, который дарит своей соседке легкую тень, спасая ее от жары и суховеев.

Морковь

Морковь сеют ранней весной, и всходит она до момента, когда виноград забирает на себя солнечный свет и тепло. Реальный опыт говорит: посадить морковь в междурядьях винограда — великолепный способ получить два урожая, и полезного вкусного овоща, и солнечной ягоды.

Редис

Как и морковь, редис — культура холодостойкая и очень ранняя. Опять таки, пока виноград распустит свои мощные побеги, вы соберете первый витаминный урожай.

