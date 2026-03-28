Не только цветом. Чем отличают "черные" и "синие" магазины "АТБ"

Цены на полках обычно одинаковые

Большинство украинских городов имеют супермаркеты "АТБ", которые могут отличаться не только цветом. Так, многих интересует, есть ли существенное различие между "синими" и "черными" магазинами.

"Телеграф" разбирался в этом вопросе. Заметим, что цена на товары во всех магазинах "АТБ" в одном городе одинаковая. Она может отличаться в регионах, но на несколько гривен.

Какая разница между "черным" и "синим" "АТБ"

Первыми в Украине начали появляться именно "синие" супермаркеты, которые имели синюю форму для сотрудников, синий логотип и элементы дизайна. Но где-то с 2017 года начали появляться "черные" супермаркеты. У них темно-серый, почти чёрный фасад, соответствующий логотип и серая форма у сотрудников.

"Синее" АТБ

Кроме дизайна, эти магазины имеют определенные отличия. Ведь "черным" присущ более широкий ассортимент товара, свежая выпечка, кофейные аппараты и т.д. Однако эти отличия больше обусловлены не цветом, а тем, что новые "АТБ" делают более просторными, занимая большую площадь.

К слову, постепенно даже "синие" "АТБ" реконструируют и переводят в новый формант, но не всегда удается в них втиснуть свежую выпечку или кофе-зону.

"Черное" АТБ

Основные отличия:

Дизайн. "Черные" магазины имеют современный интерьер, больше пространства и лучшее освещение.

Ассортимент. В "черных" "АТБ" есть отделы со свежей выпечкой, кофемашина и зона со свежими соками.

Энергоэффективность. Из-за использования нового оборудования, освещения новые "АТБ" потребляют примерно на 70% меньше электроэнергии.

Заметим, что сейчас в некоторых магазинах уже появляются кассы-самообслуживания, разгружающие поток покупателей.

