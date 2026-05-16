Гороскоп на 17 мая: приятный подарок у Раков, яркие знакомства у Водолеев

Этот день принесет всем новые креативные идеи и легкие перемены

Многим знакам Зодиака повезет как в любви, так и в работе. "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 17 мая, чтобы вы заранее знали, что ждет вас в это воскресенье.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

Ваш главный враг в это воскресенье — чрезмерная спешка. Перед тем как дать согласие на любое предложение, возьмите паузу на десять минут. Вечером вам неожиданно пригодится старый бытовой навык, который вы считали бесполезным.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день принесет долгожданное внутреннее обновление и спокойствие. Обязанности неожиданно порадуют, а запланированные развлечения могут быстро утомить. Лучшим решением станет покупка уютной вещи для дома или отдых в кругу семьи.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

Воскресенье пройдет очень продуктивно, если вы сфокусируетесь на одной задаче и не станете распыляться. Смело делегируйте мелкие поручения окружающим, чтобы сберечь силы. Запишите вечерние идеи: через пару недель они окажутся гениальными.

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

В общении делайте ставку на краткость и пишите только короткие сообщения. Вечер может удивить вас настоящей мистикой или неожиданной весточкой из прошлого. Не ищите логику в происходящем, а просто примите этот приятный подарок дня.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

Вас ждет день, наполненный романтической энергией, вниманием и мелкими совпадениями. Обращайте внимание на детали и мелкий шрифт — именно в них кроется важная подсказка. Рутинные дела неожиданно приведут вас к ценному внутреннему озарению.

♍️Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваша безотказность может обернуться против вас и отнять слишком много личного времени. Учитесь вовремя говорить твердое "нет" окружающим, но делайте это с улыбкой. Посвятите вечер разбору старых вещей или папок.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

Планы в это воскресенье могут стремительно меняться в самую последнюю минуту. Не раздражайтесь, ведь именно эти изменения откроют перед вами новые удачные двери. Добавьте в свой образ яркую деталь, чтобы привлечь правильного человека.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вам придется выбирать между комфортным молчанием и честным разговором. Выражайте свои мысли мягко, через призму личных чувств, а не взаимных претензий. Во второй половине дня лучше завершить старые дела, отказавшись от запуска новых проектов.

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Благоприятное время для физической активности и прогулок на свежем воздухе. Избегайте споров на финансовые темы, чтобы не испортить настроение себе и близким. Вечер идеально подойдет для планирования следующей рабочей недели.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

Звезды сулят вам отличные новости, связанные с вашей профессиональной деятельностью или финансами. Неформальное общение в этот день может перерасти в выгодное долгосрочное предложение. Позвольте себе немного расслабиться и не думайте о рутинных хлопотах.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

Вселенная подарит вам поток свежих идей и ярких знакомств. Вы будете легко находить нестандартные решения и обходить любые острые углы. Доверьтесь своей интуиции и не бойтесь действовать смелее, чем обычно.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день потребует от вас умения вовремя замедлиться и прислушаться к своему организму. Хорошие результаты принесут творческие занятия и уединенный отдых. Постарайтесь ограничить контакты с токсичными людьми и проведите время с теми, кто вас вдохновляет.