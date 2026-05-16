Возвращение России на Евровидение: возможно ли это, по мнению ИИ

Заявление директора Евровидения Мартина Грина о возможном возвращении России на конкурс фактически открыло одну из самых болезненных дискуссий для Европейского языкового союза за последние годы. В интервью британскому LBC он дал понять, что проблема была не столько в самой стране, сколько в русском государственном вещателе, который не смог подтвердить независимость от власти. И если эти условия когда-нибудь изменятся — двери для возвращения РФ теоретически могут открыться.

Но между словом "теоретически" и реальным возвращением России на сцену Евровидения огромная пропасть. "Телеграф" обратился к ИИ с вопросом, сможет ли страна-агрессорша вернуться на песенный конкурс.

После 2022 конкурс изменился. Евровидение больше не существует в стерильном формате "только музыки", как бы EBU (Европейский языковой союз) ни пытался это демонстрировать. Любое решение в отношении России автоматически станет политическим — даже если организаторы постараются подавать его как чисто техническое или юридическое.

Даже если Россия попытается вернуться через нового вещателя или формально выполнит требования EBU, остается вопрос восприятия. Ибо для значительной части европейской аудитории участие РФ во время войны будет выглядеть как попытка "нормализации" страны через попкультуру. Евровидение — это конкурс, который живет не только правилами, но и эмоциями зрителей.

Директор Евровидения Мартин Грин. Фото: Getty Images

Что может реально помешать возвращению России?

Прежде всего, позиция самих стран-участниц. Если несколько общественных вещателей начнут публично говорить о бойкоте или угрожать выходом из конкурса, EBU вряд ли пойдет на риск. Для организаторов стабильность шоу важнее возвращения одного участника.

Отдельный фактор – спонсоры и языковые партнеры. Евровидение давно стало огромным телевизионным продуктом с миллионными контрактами и любой токсический скандал напрямую бьет по репутации конкурса. Особенно сейчас, когда EBU уже переживает волну критики из-за политических споров вокруг отдельных стран.

