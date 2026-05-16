У Трампа психическое расстройство? Что говорят врачи о состоянии здоровья президента США

В этом году главе Белого дома исполнится 80

У президента США Дональда Трампа могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Ведь более 36 врачей утверждают, что у него психическое расстройства.

Об этом пишет Zeit. По словам издания, мир уже не один год наблюдает, как Трамп путает факты, говорит несвязанные между собой вещи и иногда засыпает на заседаниях.

Последнее произошло 11 мая в Белом доме, когда президент США задремал. Скандальное фото возмутило Овальный кабинет и заставило оправдываться: "Он долго моргает". Впрочем, это не мешает специалистам складывать в кучу все факты и беспокоиться о здоровье Трампа.

Так, недавно 36 неврологов, психиатров и психологов опубликовали заявление, где выразили свою обеспокоенность. По их словам, действия президента США, его поведение вызывают вопросы к его когнитивным и умственным способностям.

"Его когнитивные функции ухудшились. Его речи неорганизованы, он говорит бессодержательно, делает бессвязные отступления, путает факты и делает непонятные внезапные изменения в политике. Он также заметно сонлив во время важных публичных мероприятий", — написали врачи.

Трамп задремал

По их мнению, отождествление себя с Папой Римским, мифическими героями и т.п. это серьезные сигналы. Специалисты считают, что за этим образом вседозволенности могут скрываться серьезные проблемы.

"У Трампа серьезно нарушены суждения и нехватка контроля импульсов. Например, когда он безрассудно угрожает насилием, выступает за смертельное насилие против гражданских лиц или поддерживает внесудебные меры. Его самоконтроль значительно пострадал. Он фиксируется на мыслях или действиях и не может мысленно от них отклониться. Иногда он демонстрирует маниакальные состояния, например когда он публикует 150 постов в социальных сетях за одну ночь. Кроме того, он страдает от мании преследования", — говорят врачи.

Впрочем, невролог Дэвид Николл и врач Триша Гринхалг подчеркивают, что ставить диагноз кому-либо на основе сообщений СМИ и без дополнительных обследований — ложный путь. По их мнению, Трамп нуждается в клиническом обследовании.

В этом году ему исполняется 80 лет. Трамп уже сообщил, что в мае должен пройти обязательное медицинское обследование, о результатах которого сообщит сразу.

