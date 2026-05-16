Крымский мост "стоит" с ночи. Что произошло и почему оккупанты испугались

Движение поездов задерживается более чем на 3 часа

В ночь на 16 мая оккупанты перекрыли Крымский мост. Движение транспорта и поездов приостановлено с 2 ночи.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что основной причиной стала угроза атаки БПЛА, летевших в сторону Крыма ночью.

"Керченский мост закрыт для движения, освещение выключено. Движение автотранспорта перекрыто уже 6 часов (с 2:22)", — пишут медиа.

Также известно, что в Краснодарском регионе и со стороны Крыма задержано движение 8 пассажирских поездов. Они опаздывают от 30 минут до 3,5 часа. Пассажирам уже пообещали бесплатно предоставить воду и еду.

Местные власти призывают людей соблюдать спокойствие и указания служб, а также держаться подальше от моста. Пока неизвестно, когда возобновят движение по Крымскому мосту.

История мощнейших атак на мост

8 октября 2022 года. На Керченском мосту произошел взрыв. Известно, что тогда спецоперация была организована Службой безопасности Украины. Был использован грузовик с 21 тонной взрывчатки. В результате часть моста упала в море, а на железнодорожных путях вспыхнули цистерны с горючим.

Последствия удара по Крымскому мосту 8 октября 2022 года

17 июля 2023г. Служба безопасности Украины атаковала Крымский мост морскими дронами собственной разработки Sea Baby. Было запущено пять дронов, которые двигались более 20 часов двумя группами в направлении объекта: две впереди и три сзади. Тогда из строя вывели сразу две составляющие моста: железнодорожную и автомобильную.

Последствия удара по Крымскому мосту 17 июля 2023 года

3 июня 2025г. СБУ устроила подрыв у опоры Крымского моста, применив более тонны взрывчатки. Тогда под водой у ключевых опор дважды закладывали взрывчатку весом 1100 килограммов. В результате подводные части опор были повреждены на уровне дна.

Крымский мост на карте

Для справки

Крымский мост (Керченский) — транспортный переход через Керченский пролив. Он состоит из двух расположенных рядом мостов — железнодорожного и автомобильного, соединяющих Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлу и Тузлинскую косу. Автомобильная часть была открыта 15 мая 2018, железнодорожная — 25 декабря 2019 для пассажирского транспорта и 30 июня 2020 для грузового.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое оружие может поразить Киев на глубину более 100 метров.