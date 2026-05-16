Главное не возраст, а опыт. На каких работах людей 50+ ценят больше всего

Некоторые из сфер нуждаются в большом опыте

Сейчас на рынке работы критически не хватает специалистов, в частности медицина и некоторые сегменты образование. Именно эти сферы могут попробовать для работы люди старше 50 лет.

Об этом "Телеграфу" рассказала доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи Ирина Курило. По ее словам, люди 50+ сталкиваются не только с проблемой возраста при поиске работы, но и с требованиями рынка.

Ведь престижные работы с большой зарплатой нуждаются в соответствующих навыках и постоянном обучении. Поэтому не всегда людям постарше может везти в той или иной отрасли.

Отвечая на вопросы, в каких профессиях люди 50+ могут быть более востребованы, Курило говорит: "Может, не все сегменты образования, но это и сейчас так есть. Дефицит медиков критический, опытный врач и медсестра, особенно с базой пациентов, всегда будут в силе, пока смогут работать. А что еще? Бухгалтерский учет".

Также профессор добавляет, что налоговая система нуждается в людях, которые работают с ней не один год и имеют большой опыт. Конечно, здесь следует учитывать когнитивные способности. Кроме того, люди 50+ нужны и в агросекторе, логистике и т.д.

Курило объясняет, что на рынке есть профессии, которые нуждаются именно в старших людях с большим опытом. Главное, чтобы у них были силы и возможность работать. Однако есть и сегменты, так сказать, более современные, где людям 50+ может быть очень тяжело.

"Можно попробовать репетиторство, менторство, не обязательно школьное, или там, где работать надо руками. Сейчас некоторые виды рабочих профессий или бытовых услуг, те же сантехники, электрики на вес золота. Среди них много людей пожилых. Или, если человек уже не может работать в соответствующей сфере, то он вполне может быть мастером производственного обучения", — говорит профессор.

Где нужны люди старше 50 лет

По ее словам, сейчас люди 50+ имеют не только опыт, но и качественное образование, поэтому их ценят. Особенно если говорить об энергетиках, техниках и т.д.

"Мне кажется, больше прикладных навыков имеет старшая школа. Даже очень-очень возрастные люди могут быть полезны, то есть передавать свои знания. В условиях войны эти инженерно-технологические вещи очень важны", — объясняет Курило.

Резюмируя, он добавляет: "Если человек 50+ готов, имеет опыт и готов минимально дружить с цифровыми инструментами, к примеру, базовый софт, мессенджеры, Zoom, то он может быть конкурентоспособным, особенно в условиях, когда есть дефицит младших кадров".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам в Киевской области предлагают работу с хорошей зарплатой и проживанием.