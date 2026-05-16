Опозорятся в родной стране? Букмекеры определили главного неудачника Евровидения 2026

Эти результаты худшие из худших

Австрия, которая в 2026 году принимает в своей столице главный песенный конкурс, рискует установить исторический антирекорд на домашнем "Евровидении" всего за несколько часов до финала.

"Телеграф" сообщает, что согласно свежим прогнозам букмекеров на профильном портале Eurovisionworld, Австрия занимает последнюю строчку рейтинга. Шансы на победу страны, которая принимает конкурс, оцениваются минимальным 1%.

Австрию в этом году представляет 19-летний певец Бенджамина Гедеона, он же COSMÓ, с песней Tanzschein ("Сертификат по танцам"). Если прогнозы оправдаются, страна повторит судьбу худших домашних выступлений в истории конкурса.

Кто еще в зоне риска?

В аутсайдерах перед гранд-финалом также оказались: Великобритания, Литва, Германия и Бельгия. Все эти страны полностью проигрывают битву за симпатии еврофанов и строчки в букмекерских ставках.

Данные ставок Eurovisionworld

Гранд-финал "Евровидения 2026" состоится уже в эту субботу, 16 мая. До шоу остаются считанные часы. Напомним, что главным фаворитом на победу в конкурсе по-прежнему остается Финляндия. Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно про финский дуэт Линды Лампениус и Пита Паркконена и их композицию.