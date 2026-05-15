Кто будет в финале Евровидения 2026 и когда выходит Украина: порядок выступлений (видео)

LELÉKA выступит в первой половине конкурса 16 мая

Гранд-финал 70-го юбилейного песенного конкурса "Евровидение 2026" состоится в субботу, 16 мая, в 22:00 по киевскому времени. Шоу принимает столица Австрии — Вена, на арене "Винер-Штадтгалле".

"Телеграф" сообщает, что по результатам первого полуфинала и второго полуфинала организаторы конкурса, австрийский вещатель ORF и Европейский вещательный союз (EBU), официально утвердили окончательный порядок выходов артистов на сцену.

Украина выступит в первой половине шоу под "счастливым" 7-м номером. Нашу страну представляет певица LELÉKA с трогательной композицией "Ridnym", акомпанировать которой на сцене будет известный бандурист Ярослав Джусь.

В общей сложности за победный трофей в гранд-финале будут бороться 25 стран-участниц: по 10 победителей из каждого полуфинала, страна-хозяйка Австрия и представители "Большой четверки" (Великобритания, Германия, Италия, Франция).

5 стран отказались от участия в "Евровидении" в связи с допуском Израиля к конкурсу. На церемонии открытия 16 мая не будут представлены делегации Испании, Ирландии, Исландии, Нидерландов и Словении.

Полный порядок выступлений участников в финале "Евровидения 2026"

1. Дания — Søren Torpegaard Lund — "Før Vi Går Hjem"

2. Германия — Sarah Engels — "Fire"

3. Израиль — Noam Bettan — "Michelle"

4. Бельгия — ESSYLA — "Dancing on the Ice"

5. Албания — Alis — "Nân"

6. Греция — Akylas — "Ferto"

7. Украина — LELÉKA — "Ridnym"

8. Австралия — Delta Goodrem — "Eclipse"

9. Сербия — LAVINA — "Kraj Mene"

10. Мальта — AIDAN — "Bella"

11. Чехия — Daniel Zizka — "CROSSROADS"

12. Болгария — DARA — "Bangaranga"

13. Хорватия — LELEK — "Andromeda"

14. Великобритания — LOOK MUM NO COMPUTER — "Eins, Zwei, Drei"

15. Франция — Monroe — "Regarde!"

16. Молдова — Satoshi — "Viva, Moldova!"

17. Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen — "Liekinheitin"

18. Польша — ALICJA — "Pray"

19. Литва — Lion Ceccah — "Sólo Quiero Más"

20. Швеция — FELICIA — "My System"

21. Кипр — Antigoni — "JALLA"

22. Италия — Sal Da Vinci — "Per Sempre Sì"

23. Норвегия — JONAS LOVV — "YA YA YA"

24. Румыния — Alexandra Căpitănescu — "Choke Me"

25. Австрия — COSMÓ — "Tanzschein"

Украинские легенды на Евровидении 2026

В эту субботу в качестве приглашенных гостей гранд-финала зрителей также ждет яркое шоу от легендарных "икон Евровидения" из Украины — Русланы и Верки Сердючки. Кстати, 14 мая была годовщина со дня победы Джамалы на Евровидении 2016.