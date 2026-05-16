Осоромляться у рідній країні? Букмекери визначили головного невдаху Євробачення 2026

Ці результати найгірші з найгірших

Австрія, яка у 2026 році приймає у своїй столиці головний пісенний конкурс, ризикує встановити історичний антирекорд на домашньому "Євробаченні" лише за кілька годин до фіналу.

"Телеграф" повідомляє, що згідно зі свіжими прогнозами букмекерів на профільному порталі Eurovisionworld, Австрія займає останній рядок рейтингу. Шанси на перемогу країни, що приймає конкурс, оцінюються мінімальним 1%.

Австрію цього року представляє 19-річний співак Бенджамін Гедеон, він же COSMÓ, з піснею Tanzschein ("Сертифікат з танців"). Якщо прогнози виправдаються, країна повторить долю найгірших домашніх виступів в історії конкурсу.

Хто ще у зоні ризику?

В аутсайдерах перед гранд-фіналом також опинилися: Велика Британія, Литва, Німеччина та Бельгія. Всі ці країни повністю програють битву за симпатії єврофанів та рядки у букмекерських ставках.

Дані ставок Eurovisionworld

Гранд-фінал "Євробачення 2026" відбудеться вже цієї суботи, 16 травня. До шоу залишається лічені години. Нагадаємо, що головним фаворитом на перемогу у конкурсі, як і раніше, залишається Фінляндія. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про фінський дует Лінди Лампеніус та Піта Паркконена і їхню композицію.