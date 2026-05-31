Цветная капуста воняет при варке? Вот почему это происходит и как это исправить
Есть простые способы избавиться от неприятного запаха вареной цветной капусты
Цветная капуста — один из самых полезных овощей на нашем столе. В ней много витаминов группы В, витамина К и С, омега-3 жирных кислот и калия. Врачи и диетологи советуют есть ее регулярно. Но стоит поставить ее вариться, и на кухне появляется неприятный запах. Рассказываем, почему так происходит и как с этим справиться.
Почему цветная капуста неприятно пахнет при готовке
Сырая цветная капуста практически не имеет запаха. Проблема возникает только при термической обработке. Дело в том, что овощ содержит природные сернистые соединения, которые дают тот самый специфический аромат, когда цветную капусту начинают варить или тушить.
Полностью избавиться от запаха невозможно — это особенность самого продукта. Но его вполне реально свести к минимуму, если знать несколько простых приемов.
Как правильно готовить цветную капусту
Лучший способ приготовления — готовить на пару или быстро обжаривать, утверждают кулинары Allrecipes.com. Небольшие соцветия готовятся на пару около 5 минут, целая головка — до 15 минут. Если хотите пожарить — добавьте немного оливкового масла и приправ и держите на сковороде около 5 минут до появления румяной корочки.
Главное правило, которое касается любого способа готовки: никогда не переваривайте цветную капусту. Переваренный овощ теряет витамины и начинает пахнуть значительно сильнее.
Запекание, жарка, обжаривание дают значительно меньше запаха, чем долгая варка или приготовление на пару. Это главный лайфхак, который стоит запомнить.
Простые хитрости, которые помогут уменьшить запах
Если вы все же варите цветную капусту в воде, воспользуйтесь этими советами:
- Добавьте в воду несколько кусочков хлеба — он хорошо поглощает запах.
- Влейте столовую ложку уксуса или несколько ложек лимонного сока. Это не только уменьшит запах, но и поможет капусте сохранить белый цвет.
- Бросьте в воду лавровый лист или добавьте немного ванильного экстракта, чтобы замаскировать неприятный аромат.
- Не готовьте цветную капусту в алюминиевой или чугунной посуде, так как этот металл усиливает запах.