Цветная капуста воняет при варке? Вот почему это происходит и как это исправить

Есть простые способы избавиться от неприятного запаха вареной цветной капусты

Цветная капуста — один из самых полезных овощей на нашем столе. В ней много витаминов группы В, витамина К и С, омега-3 жирных кислот и калия. Врачи и диетологи советуют есть ее регулярно. Но стоит поставить ее вариться, и на кухне появляется неприятный запах. Рассказываем, почему так происходит и как с этим справиться.

Почему цветная капуста неприятно пахнет при готовке

Сырая цветная капуста практически не имеет запаха. Проблема возникает только при термической обработке. Дело в том, что овощ содержит природные сернистые соединения, которые дают тот самый специфический аромат, когда цветную капусту начинают варить или тушить.

Полностью избавиться от запаха невозможно — это особенность самого продукта. Но его вполне реально свести к минимуму, если знать несколько простых приемов.

Как правильно готовить цветную капусту

Лучший способ приготовления — готовить на пару или быстро обжаривать, утверждают кулинары Allrecipes.com. Небольшие соцветия готовятся на пару около 5 минут, целая головка — до 15 минут. Если хотите пожарить — добавьте немного оливкового масла и приправ и держите на сковороде около 5 минут до появления румяной корочки.

Главное правило, которое касается любого способа готовки: никогда не переваривайте цветную капусту. Переваренный овощ теряет витамины и начинает пахнуть значительно сильнее.

Запекание, жарка, обжаривание дают значительно меньше запаха, чем долгая варка или приготовление на пару. Это главный лайфхак, который стоит запомнить.

Цветная капуста. Фото: echo-ua.media

Простые хитрости, которые помогут уменьшить запах

Если вы все же варите цветную капусту в воде, воспользуйтесь этими советами: