Цвітна капуста смердить при варінні? Ось чому це відбувається і як це виправити
Є прості способи позбутися неприємного запаху вареної цвітної капусти
Цвітна капуста — один із найкорисніших овочів на нашому столі. У ній багато вітамінів групи B, вітаміну K і C, омега-3 жирних кислот і калію. Лікарі та дієтологи радять їсти її регулярно. Але варто поставити її варитися, і на кухні з'являється неприємний запах. Розповідаємо, чому так відбувається і як із цим упоратися.
Чому цвітна капуста неприємно пахне при готуванні
Сира цвітна капуста практично не має запаху. Проблема виникає тільки при термічній обробці. Річ у тім, що овоч містить природні сірчисті сполуки, які дають той самий специфічний аромат, коли цвітну капусту починають варити або тушкувати.
Повністю позбутися запаху неможливо – це особливість самого продукту. Але його цілком реально звести до мінімуму, якщо знати кілька найпростіших прийомів.
Як правильно готувати цвітну капусту
Найкращий спосіб приготування — готувати на пару або швидко обсмажувати, стверджують кулінари Allrecipes.com. Невеликі суцвіття готуються на пару близько 5 хвилин, ціла головка – до 15 хвилин. Якщо хочете посмажити — додайте трохи оливкової олії та приправ і тримайте на сковороді близько 5 хвилин до появи рум’яної скоринки.
Головне правило, яке стосується будь-якого способу готування: ніколи не переварюйте цвітну капусту. Переварений овоч втрачає вітаміни і починає пахнути значно сильніше.
Запікання, смаження, обсмажування дають значно менше запаху, ніж довге варіння або приготування на пару. Це головний лайфхак, який варто запам’ятати.
Прості хитрощі, які допоможуть зменшити запах
Якщо ви все ж таки варите цвітну капусту у воді, скористайтеся цими порадами:
- Додайте у воду кілька шматочків хліба – він добре поглинає запах.
- Влийте столову ложку оцту чи кілька ложок лимонного соку. Це не тільки зменшить запах, а і допоможе капусті зберегти білий колір.
- Киньте у воду лавровий лист або додайте трохи ванільного екстракту, щоб замаскувати неприємний аромат.
- Не готуйте цвітну капусту в алюмінієвому чи чавунному посуді, тому що цей метал посилює запах.