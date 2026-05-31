Старая футболка может стать незаменимой: как использовать ее с пользой

Не все знают этот лайфхак

Старые футболки часто годами лежат в шкафах или в конце концов оказываются на свалке. Однако даже изношенная одежда может получить вторую жизнь.

Благодаря мягкой и эластичной ткани такие вещи легко превратить в полезные предметы для дома без дополнительных затрат, в частности многоразовую сумку для покупок. Как ее сделать, написали в "los andes 142".

Чтобы сделать сумку из футболки, достаточно обрезать рукава и закрепить нижнюю часть футболки с помощью швов или крепких узлов. В результате получается легкая и вместительная сумка, которую можно использовать для походов в магазин, на рынок или даже на пляж.

Как выглядит самодельная сумка из футболки. Фото: los andes 142

Преимущество такого решения в том, что ткань футболок хорошо растягивается и выдерживает вес продуктов или других вещей. Кроме того, сумку можно стирать и использовать многократно, уменьшая потребность в одноразовых пакетах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обычные деревянные ящики из-под овощей могут обрести вторую жизнь. Вместо того чтобы выбрасывать, их можно легко превратить в три стильных и полезных элемента декора для дома.